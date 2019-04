Começa a pavimentação do primeiro quilômetro da estrada para Paranápolis

Andradina

Secom/Prefeitura

A manhã desta quarta-feira, dia 10 de abril de 2019, tem tudo para entrar para a história de Andradina com o início do primeiro quilômetro de asfalto da vicinal Emitério Castilho Teno, a estrada que liga ao patrimônio de Paranápolis.

Além de toda a simbologia que a estrada tem para a cidade, pois é por ela que passam anualmente os fiéis de um dos eventos religiosos mais tradicionais de Andradina, a Procissão do Bom Jesus da Lapa, a vicinal é utilizada diariamente por produtores rurais que ajudam a economia do município a girar.

A obra é uma conquista da prefeita Tamiko Inoue que assinou um convênio com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e assumiu o compromisso de entrar com uma contrapartida de quase meio milhão de reais.

Estão sendo investidos R$ 3,2 milhões nos 5,7 quilômetros de estrada. A pavimentação vai atender diretamente 300 famílias entre os moradores do patrimônio e produtores rurais, incluindo as 41 famílias que moram no assentamento Arizona.

Acompanhando esta primeira fase da pavimentação o secretário de Obras e Infraestrutura, Ernaldo Costa Calvoso, esteve no local junto com a secretária de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Paola Kotaki, o secretário de Gestão Parlamentar e Fiscal, Antônio Francisco Fonzar Filho, do chefe da Divisão de Trânsito, Donizete Duque, e do coordenador do patrimônio de Paranápolis, Regis Elmer Silva.

Cumprindo a função de acompanhar e fiscalizar as obras e serviços públicos também estiveram presentes os vereadores Joaquim Justino da Silva (Joaquinzão), Mário Henrique Cardoso, Hernani da Bahia, Cal Baiano e Sérgio Faustino.

O empresário Paulo Cesar Rafachinha Couto, proprietário da empresa Skalla Comércio e Urbanização Ltda., responsável pela execução da obra, também estava pelo local acompanhando de perto o trabalho de pavimentação.

Foto – pavimentação Paranápolis

Legenda – Começou a pavimentação do primeiro quilômetro da vicinal Emitério Castilho Teno até patrimônio de Paranápolis/Secom’s