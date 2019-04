Por conta das chuvas, 3ª etapa da Tríplice Coroa está remarcada para o dia 20 de abril

A edição de Outono do Jockey, Turf e Beer acontece no sábado e domingo

Por conta das chuvas que deixaram a cidade do Rio de Janeiro em estágio de crise o Jockey Club Brasileiro e a PMU Brasil decidiram remarcar para o dia 20 de abril, sábado, a terceira e última etapa de uma das provas mais importantes do turfe, a Tríplice Coroa, originalmente marcada para o dia 14 de abril. Serão dois páreos distintos: o dos machos, no GP Cruzeiro do Sul, e o das fêmeas, no GP Zelia Gonzaga Peixoto de Castro. Além das corridas, o Jockey receberá a 5ª edição do Jockey, Turf e Beer durante o final de semana, 20 e 21 de abril, com feira de food trucks, shows ao vivo após os páreos. Assim como em outras ocasiões, o traje esporte e o uso de bermuda estão liberados em todas as tribunas do Jockey, ao invés da obrigatoriedade do uso do passeio completo.

O Jockey Club Brasileiro e a PMU Brasil se solidarizam com todos os cariocas neste sensível momento para nossa cidade.

Sobre a PMU Brasil

A Pari Mutuel Urbain (PMU) é uma empresa francesa de apostas hípicas. Desde 2015, a subsidiária PMU Brasil firmou parceria com o Jockey Club Brasileiro para atuar na gestão das apostas no Rio de Janeiro e comercialização através de pontos de venda, plataforma online e telefone, além da produção e transmissão ao vivo de imagens das corridas. Seu novo conceito, “Aposte para ganhar. Aposte em corridas de cavalo” apresenta o turfe como um esporte emocionante, divertido e acessível para todos. Conheça o site: www.pmubrasil.com.br

SERVIÇO

3ª etapa da Tríplice Coroa

5ª edição do Jockey, Turf e Beer (Edição de Outono)

Data: 20 e 21 de abril de 2019

Horário: 14h às 00h - Entrada Franca

Local: Jockey Club Brasileiro – Hipódromo da Gávea: Praça Santos Dumont, 31, Gávea.

Sobre a PMU Brasil

A Pari Mutuel Urbain (PMU) é uma empresa francesa de apostas hípicas. Desde 2015, a subsidiária PMU Brasil firmou parceria com o Jockey Club Brasileiro para atuar na gestão das apostas no Rio de Janeiro e comercialização através de pontos de venda, plataforma online e telefone, além da produção e transmissão ao vivo de imagens das corridas. Seu novo conceito, “Aposte para ganhar. Aposte em corridas de cavalo” apresenta o turfe como um esporte emocionante, divertido e acessível para todos. Conheça o site: www.pmubrasil.com.br

Fn | Approach Comunicação