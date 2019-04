LAP DANCE, NOVO HIT DO CANTOR LATINO, SERÁ LANÇADO NESTA SEXTA

Produção e composição em parceria com Rapha Lucas e WAO, single chega pela ASIGLA.

A partir da primeira hora desta sexta-feira (12), o cantor Latino lança mais uma música que promete ser hit em todas as plataformas digitais. A faixa “Lap Dance” será lançada pela ASIGLA, selo independente que chega ao mercado com proposta de criar um catálogo musical coerente e único, conectando diferentes influências para criar a própria identidade.

“Na Europa, é muito comum as garçonetes irem aos camarotes e amarrarem os homens em cadeiras, para fazer uma exibição com dança ousada, esse é o lap dance”, explica Latino sobre como surgiu a ideia da nova música que foi composta e produzida por ele em parceria com Rafa Lucas e WAO, nome reconhecido no mercado da música eletrônica brasileira.

Além do single, “Lap Dance” também tem clipe. Gravado em São Paulo, o vídeo estará disponível dia 21 de abril, no Youtube oficial do cantor.

Latino é considerado um verdadeiro showman. O cantor e compositor, que assina inúmeros hits como “Renata” e “Festa no Apê”, é nome certo em grandes festas pelos quatro cantos do país.

