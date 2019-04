CTG Brasil marca presença no Fórum de Infraestrutura e Desenvolvimento

Evento reuniu investidores, empresas e autoridades para debater as perspectivas de desenvolvimento da infraestrutura e crescimento econômico

Da esquerda para direita: Januário Dolores, Presidente da Camargo Corrêa Infra; José Renato Domingues, Vice-Presidente Corporativo da CTG Brasil; Diogo Mac Cord, Secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura – Ministério da Economia; e Daniel Rittner, jornalista do Valor Econômico

O vice-presidente Corporativo da CTG Brasil, José Renato Domingues, participou do painel “Novas fronteiras entre público e privado”, na abertura do Fórum de Infraestrutura e Desenvolvimento, realizado em São Paulo no dia 10 de abril.

O executivo da CTG Brasil, segunda maior geradora privada de energia do País, participou do debate sobre como o Brasil pode prosperar nos próximos anos. Entre os temas abordados, destaque para a necessidade de regulamentações que aumentem a previsibilidade e segurança em aportes de longo prazo, investimentos na modernização de ativos existentes, e, acima de tudo, a necessidade de expansão da geração de energia, essencial para o crescimento econômico.

“O que nos motiva a continuar investindo no Brasil é o potencial de crescimento que vemos para o País. A demanda de energia cresce a cada dia. E se ela aumenta, a Economia também aumenta”, disse o executivo. “Olhando para frente, talvez hoje a nossa maior preocupação seja o marco regulatório, porque precisamos de investimentos rápidos e temos vontade de investir”, completa.

O Fórum de Infraestrutura e Desenvolvimento, promovido pelo Valor Econômico, discutiu os desafios da infraestrutura no País, as oportunidades de negócios, o novo ambiente regulatório e empresarial.

Sobre a CTG Brasil

