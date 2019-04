Três Lagoas-MS: Trailer Odontológico vai para a Escola Maria Eulália na próxima segunda-feira

Equipe da Saúde Bucal deverá atender nessa unidade escolar, de 15 de abril a 03 de maio

A equipe de Saúde Bucal, responsável pelo Trailer Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, inicia na próxima segunda-feira (15) uma nova etapa do cronograma de atendimentos, quando deverá se deslocar para o pátio da Escola Municipal Professora “Maria Eulália Vieira”, no Jardim Alvorada.

A assessora de Saúde Odontológica da Coordenação de Saúde Bucal da SMS, dentista Maíra Ferreira Nunes, informou que o Trailer deverá permanecer na escola do Jardim Alvorada até o dia 03 de maio. Em seguida, como já foi divulgado, a equipe estará atendendo na Escola Municipal “Professor Ramez Tebet”.

Como ocorreu nas etapas já realizadas, a primeira medida da equipe de Saúde Bucal do Trailer Odontológico será realizar uma triagem para selecionar quais as crianças que deverão ser atendidas como prioridade.

“É nesta triagem inicial, que realizamos em todas as escolas por onde já passamos, que averiguamos quais as necessidades e tipo de tratamento que faremos na dentição das crianças”, observou a dentista Juliana dos Santos Pereira Cavaretto Costa, da equipe do Trailer Odontológico.