Vice-presidente da ALMS, Eduardo Rocha prestigia e representa a Casa em homenagem a jornalistas

Sessão solene foi realizada pela Câmara de Campo Grande

Eduardo Rocha, deputado estadual e 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, prestigiou e representou a Casa de Lei, em Sessão Solene, em homenagem a jornalistas, na noite dessa quarta-feira (10), na Câmara Municipal de Campo Grande.

Os homenageados foram agraciados com a Medalha Legislativa Priscilla Sampaio, alusiva ao Dia do Jornalista, celebrado no último domingo, dia 7. Segundo a assessoria de imprensa da Casa de Leis municipal, a Sessão Solene e as celebrações do Dia do Jornalista foram instituídas pela Lei 4.828/10, Resoluções 1.210/15 e 1.282/18.

Ainda de acordo com a assessoria, a proposta instituindo a Medalha é de autoria do vereador Carlão. Na justifica da Resolução, destaca-se a importância de homenagear os profissionais do jornalista, considerando sua relevância e os desafios permanentes, que vão além de avanços tecnológicos e novos meios. Neste ano, a proposição foi do vereador Eduardo Romero.

Para o deputado estadual Eduardo Rocha, o jornalista é o elo entre população e poder público. “Aqui [Câmara] é o lugar onde tudo se resolve na cidade. A democracia existe graças ao apoio dos jornalistas que tiveram coragem de enfrentar a ditadura. Se não tiver a cobrança do jornalista, a crítica, as boas matérias, nada acontece. O jornalista é um elo com a população”, afirmou em seu discurso.

Crédito: Mariana Anjos

Foto: Mariza de Avila – Assessoria deputado Eduardo Rocha