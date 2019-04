BATAGUASSU| Prefeitura executa mais de 80 mil m² de pavimentação contemplando sete bairros e centro da cidade

Obras já iniciadas estão com duas frentes de trabalho no município

A Prefeitura de Bataguassu está investindo R$ 4.895.538,89 milhões em mais uma obra de infraestrutura que atenderá sete bairros e área central do município (centro e Jardins São Francisco, Santa Maria, São João, Bongiovanni, Acapulco, Santa Rosa e Irmãos Solitto). São 80.175.57 metros quadrados (m²) de pavimentação com a substituição de bloquetes deteriorados pelo desgaste natural do tempo e posterior pavimentação asfáltica em CBUQ.

De acordo com o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina, a política de trabalho adotada pela atual administração quer contemplar os moradores da cidade com 100% dos bairros pavimentados. “Com essa obra, serão atendidas diversas ruas e avenidas principais com o objetivo de promover melhores condições de trafegabilidade viária local”, destaca o gestor, que completa que “até o final de 2020, o município será entregue 100% pavimentado”.

Conforme o setor de Engenharia, o projeto de pavimentação contemplará trechos das Avenidas Campo Grande, Maracajú, Nossa Senhora, Porto XV de Novembro, Frei Galvão e Camboriú; além das ruas Brasilândia, Nova Andradina, Anaurilândia, Recanto, Copacabana, Itajaí, Sidrolândia, 13 de outubro, Diamantino, São Luis e Hortência.

As frentes de trabalho já estão atendendo dois pontos da cidade: na rua São Luis, no bairro Jardim São Francisco, a área está sendo preparada para receber a massa asfáltica. Já na rua Anaurilândia, região central do município, os bloquetes deteriorados foram retirados para que posteriormente seja iniciada a etapa de pavimentação.

Em alguns locais em que não há rede de esgoto, segundo a administração, a empresa Sanesul estará promovendo as ligações necessárias. A previsão é que a obra seja concluída em seis meses.

Caravina pede a compreensão dos moradores no período em que as obras estiverem em andamento. “As melhorias são necessárias e infelizmente vão ocasionar transtornos à população. Pedimos em especial que os moradores nos pontos de obras não soltem água enquanto os serviços forem executados, pois prejudica os serviços”, pontua.

Por: Bianca Lima