Artilheiro na Tailândia e com média maior que um gol por jogo, Rafael Coelho mira liderança da liga nacional

Referência ofensiva do Lampang FC, o atacante Rafael Coelho vive grande fase pelo clube tailandês. Com 21 pontos somados e nenhuma derrota, a sua equipe ocupa a terceira colocação da Thai League 2, competição onde o brasileiro é o artilheiro isolado. Ele anotou nove gols em oito partidas pela segunda divisão nacional. Com isso, possui uma média maior que um tento por jogo.

Com passagens por tradicionais clubes da Tailândia, como Buriram United e Chiangrai United, Rafael Coelho celebra o bom momento pelo Lampang FC. “Estou muito feliz com esta sequência positiva pelo Lampang. Tenho trabalhado diariamente para ajudar a equipe e as coisas têm dado certo. Agora é seguir focado para manter este bom momento”, avaliou o jogador, de 30 anos, que no Brasil atuou por clubes como Figueirense, Vasco e Avaí.

Atualmente, quatro pontos separam o Lampang FC do Army United, líder da Thai League 2. De olho no topo da tabela, a equipe volta a campo no próximo sábado (13), às 8h (horário de Brasília), quando visita o Nong Bua Pitchaya, pela décima rodada da liga nacional. Esperança de gols do Lampang, Rafael Coelho projeta o confronto. “Vamos para mais um jogo importante e espero que a nossa equipe consiga realizar outra grande partida. Estamos focados em busca deste acesso, mas claro que o time também almeja a liderança do campeonato. Para isso, seria muito importante que a gente conquistasse uma vitória no sábado”, finalizou.

Fotos Anexadas: Divulgação/Lampang FC

Clique na foto e aperte o botão direito do mouse para salvá-la com uma melhor resolução.



Gustavo Neves,

Assessor de Imprensa

www.avassessoria.com.br

+55 (48) 99142-6452