Hotsite destaca ações de 100 dias no Mapa

Medidas adotadas na gestão da ministra Tereza Cristina estão resumidas em destaque no portal

Brasília (11/04/2019) – As principais ações desenvolvidas nos primeiros cem dias de governo no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estão resumidas em hotsite lançado no portal do ministério nesta quinta-feira (11). Nele estão elencadas medidas que foram prioridade da gestão da ministra Tereza Cristina, nestes primeiros meses, como a atenção com o Nordeste, principalmente, o semiárido da região, para onde a ministra e equipe tem viajado e trabalhado em projeto para aumentar o uso de irrigação e ampliar o cooperativismo.

A criação do Selo Arte para a comercialização de produtos artesanais do agro também está entre as medidas em andamento nesse período. As secretarias de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação (SDI) e da Defesa Agropecuária (SDA) trabalham em conjunto com outros órgãos de governo e entidades na regulamentação de um selo que será criado para identificar os alimentos artesanais. Um grupo de trabalho está definido a regulamentação do Selo Arte, que irá identificar e autorizar a comercialização interestadual de alimentos de origem animal produzidos artesanalmente.

Um vídeo gravado em Nova Iorque pela ministra registra compromisso assumido pelo secretário de Agricultura dos EUA, Sonny Perdue, de enviar missão técnica ao Brasil, o que acontecerá em junho, para voltar a importar carne bovina brasileira. Há ainda novidades sobre o novo sistema de registro de pesca, a automatização do registro de bebidas, vinhos e derivados da uva e do vinho, medidas para estimular a produção de orgânicos e de proteção da área de cerrado, entre outras medidas.