Cdial Halal participou do jantar, ontem, na CNA, com as presenças do presidente, Jair Bolsonaro, ministra da Agricultura, Tereza Cristina e demais entidades árabes

Ali Saifi, diretor executivo da Cdial Halal com o presidente Jair Bolsonaro

São Bernardo, 11 de abril de 2019 – Ontem, dia 10 de abril, o diretor-executivo da Cdial Halal participou do jantar, oferecido pela CNA – Confederação Nacional da Agricultura, onde estavam presentes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina e o presidente Jair Bolsonaro e demais entidades árabes. “Foi um evento de aproximação muito importante com várias autoridades do governo e representantes oficiais da comunidade islâmica. Os discursos da ministra da Agricultura, Tereza e do ministro Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, foram muito positivos. Acredito que a comunidade esperava um pouco mais do presidente. Entendo as dificuldades do governo para tomar posição neste momento sensível, mas esperávamos um discurso mais completo, objetivo e com ações efetivas. Porém o evento foi bom e temos expectativas que estes encontros sejam mais frequentes e que tenhamos boas notícias em breve”, ressalta o diretor-presidente, Ali Saifi.

Ministra Tereza Cristina, Ali Saifi e presidente Bolsonaro

Antes do jantar, Ali esteve reunido com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal, Alceu Moreira (MDB-RS). “Foi um excelente encontro. O presidente Alceu está ciente da importância do nosso setor para a economia brasileira. Estou otimista que podemos seguir manter o bom relacionamento que sempre tivemos com as autoridades do Brasil”, disse Saifi.

Ali Saifi e presidente da FPA, Alceu Moreira