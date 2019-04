Hospital Nipo-Brasileiro adota Lexicomp para maior segurança na terapia medicamentosa

A solução faz parte do mesmo portfolio do UpToDate e traz maior confiança na integração do farmacêutico com o médico e torna os serviços de consulta e de diretriz clínica mais rápidos e assertivos

São Paulo, 11 de abril de 2018 – O Hospital Nipo-Brasileiro, referência em todo o Estado de São Paulo, especialista em trauma, cardiologia e maternidade, adotou a solução Lexicomp da Wolters Kluwer, líder mundial em fornecimento de informações para profissionais e estudantes da área da saúde, que ajuda a instituição a estar inteirada com o que há de mais avançado em terapia medicamentosa. O objetivo é munir a Farmácia Clínica da instituição de saúde com medicina baseada em evidência a partir de uma ampla base de dados de informações sobre medicamentos, 100% aderente à prática clínica médica, em uma única interface.

Com a iniciativa, profissionais farmacêuticos, médicos e enfermeiros passam a ter acesso a uma solução que agrega conteúdo de relevância relacionado à terapia medicamentosa, suporta as decisões de prescrições e ajuda os profissionais da saúde a escolherem a terapia mais ! apropriada para cada paciente. O Lexicomp fornece esse rico acervo de informações sobre medicamentos de uma forma clara, concisa e imediata, incluindo substâncias, dosagem, administração, advertências, precauções, bem como conteúdo clínico, como diretrizes de prática clínica, compatibilidade, entre outras possibilidades.

O Hospital Nipo-Brasileiro tem utilizado o Lexicomp para agilizar as buscas pelas literaturas a respeito de terapia medicamentosa, que ficaram mais efetivas, garantindo melhor poder de resposta e assistência do profissional farmacêutico à equipe médica e de enfermagem.

“Ferramentas para análise de interações medicamentosas e incompatibilidade de vias tornam os serviços de consulta e de diretriz clínica mais rápidos e assertivos, permitindo ao Farmacêutico maior flexibilidade em sua rotina, liberando-o para estar mais próximo da assistência direta ao paciente”, diz Mariana Lima, Farmacêutica Clínica no Hospital Nipo-Brasileiro.

A instituição de saúde também integrou a ferramenta com o UpToDate, único recurso de apoio à decisão clínica baseado em evidências associado à redução do tempo de permanência do paciente e ao salvamento de vidas. “Enquanto o Lexicomp possibilita aos profissionais manterem-se atualizados a respeito da terapia medicamentosa, tanto para uma consulta rápida quanto para estudos mais aprofundados, a conexão com o UpToDate permite pesquisas mais abrangentes no que diz respeito ao diagnóstico clínico, fazendo um link com os tratamentos propostos até o momento”, finaliza.

O Hospital Nipo-Brasileiro (HNB) conta com uma moderna estrutura de atendimento dividida em apartamentos e enfermaria, duas UTI’s Geral, UTI Neonatal e UTI Coronariana, Centro Cirúrgico com seis salas, Mater! nidade, Pediatria e Berçário. Além disso, o Hospital se destaca como um centro de referência em procedimentos minimamente não invasivos, adotando técnicas de vídeo e de angioplastia avançadas. São 244 leitos e mais de 1,7 milhão de atendimentos realizados em 2016 entre ambulatório, internações, cirurgias e exames.

