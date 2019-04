Tecpar entrega segunda certificação de segurança viária do país

A normativa entregue para uma empresa transportadora de Maringá nesta quinta-feira (11) busca reduzir as mortes e lesões graves relacionadas a acidentes de trânsito. A primeira certificação nesta categoria no Brasil também foi concedida pelo Tecpar.

Uma empresa do ramo de transportes rodoviários sediada em Maringá é a segunda instituição do país a receber a Certificação do Sistema de Gestão de Segurança Viária (ISO 39001), normativa que busca reduzir as mortes e lesões graves relacionadas a acidentes de trânsito. Emitido pelo Tecpar Certificação, o documento foi entregue à Transpanorama Transportes nesta quinta-feira (10). A primeira certificação nesta categoria no Brasil também foi concedida pelo Tecpar.

A ISO 39001:2015, que estabelece os requisitos para um sistema de gestão de segurança viária, é aplicável a qualquer organização pública ou privada envolvida na gestão de veículos ou infraestrutura de transportes.

Segundo o diretor de Indústria e Inovação do Tecpar, Rafael Rodrigues, o interesse em obter esta certificação é uma demonstração de forte compromisso com a segurança rodoviária e com a redução de acidentes no país.

Além de preservar a vida de motoristas e pedestres, a implementação da normativa traz melhoria no ambiente de trabalho, uma vez que implementa medidas que reduzem o estresse, como promoção de carros partilhados, teletrabalho e flexibilidade de horário, entre outros, explica o diretor do Tecpar.

Na área financeira, de acordo com Rodrigues, os benefícios vêm da redução dos custos de reparo dos danos causados à frota, diminuição do número de pedidos de indenização e prêmios de seguro.

São itens possíveis de verificação, por exemplo, a orientação para que os condutores trafeguem dentro dos limites de velocidade e o planejamento do trajeto para garantir rotas, velocidades e horas de condução mais apropriadas, diz Rodrigues.

Após a entrega do certificado, os funcionários da empresa assistiram a uma palestra de Rodrigues sobre a importância os benefícios da segurança viária para a sociedade.

AVALIAÇÃO A auditoria para a certificação da empresa de Maringá aconteceu em março. Foram auditados todos os processos de gestão da segurança viária da transportadora, o que envolveu 50 requisitos e vários colaboradores dos setores administrativo, de logística e manutenção.

Trabalhar para obter a certificação foi um processo importante, que já trouxe melhorias para o dia a dia de trabalho. Agora, com a certificação, aumenta a responsabilidade de todos os colaboradores em manter a segurança no topo da nossa atenção e prioridade, destaca Leandro Pardinho, gerente do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da transportadora.

CONFORMIDADE O Tecpar Certificação é a divisão do instituto responsável pela certificação de produtos e sistemas em todo o Brasil. Em 22 anos de atuação, chegou à marca de cerca de 1,4 mil organizações certificadas e 1000 produtores rurais auditados.

Entre os produtos certificados estão componentes elétricos e de telecomunicações, eletrodomésticos, produtos orgânicos, cadeia de custódia, embalagens de papel para cimento e unidades armazenadoras.

Em sistemas, o Tecpar Certificação certifica o Sistema de Gestão da Qualidade (NBR ISO 9001), Sistema de Gestão Ambiental (NBR ISO 14001), Conformidade SiAC pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), LIFE (Avaliação dos impactos à biodiversidade por parte da organização), Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (OHSAS 18001) e Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (SASSMAQ Módulo Rodoviário).

