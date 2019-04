Jogador de futebol Raphaël Varane é o novo embaixador da HyperX

Vencedor da última Copa do Mundo com a França e de quatro edições da UEFA Champions League, Varane assinou contrato de dois anos com a marca

São Paulo, 11 de abril de 2019 – A HyperX, divisão gamer da Kingston Technology, anuncia o jogador de futebol francês Raphaël Varane como embaixador da marca. Varane é atual campeão mundial com a seleção francesa e conquistou seu quarto título da UEFA Champions League em 2018, aos 25 anos de idade, tornando-se o mais jovem atleta da história a vencer a competição por quatro vezes.

Quando não está em campo, Varane é um gamer assíduo e joga diversos títulos de esportes e de tiro em primeira pessoa. A partir de agora, o jogador faz parte da crescente família internacional de embaixadores gamers da HyperX, como os também jogadores de futebol Casemiro, da seleção brasileira, Marco Reus, da seleção alemã, e Dele Alli, da seleção inglesa, além do premiado rapper norte-americano Post Malone e do famoso streamer Shroud.

“Estou muito animado por fazer parte da família HyperX e integrar esse incrível grupo de embaixadores talentosos. A HyperX tem projetos muito interessantes para 2019 e é ótimo estar ao lado dela e da comunidade de jogadores”, disse Varane. “Jogar faz parte no meu dia a dia e me ajuda a relaxar quando não estou treinando ou jogando futebol. Estou empolgado e muito feliz por representar uma marca com tantos produtos de qualidade.”

Como parte do acordo com a HyperX, Varane participará de uma série de ações de marketing e branding planejadas pela empresa para 2019 e 2020.

“Com os recentes anúncios de Casemiro e Marco Reus, e agora Raphaël Varane, a família de embaixadores HyperX segue crescendo com força. Queremos mostrar que independentemente da plataforma usada para jogar, seja mobile, PC ou consoles, somos todos gamers”, disse Paul Leaman, vice-presidente da HyperX EMEA. “Este é apenas o começo de 2019, e temos muitas novidades por vir. Isso será importante e ajudará o desenvolvimento da marca HyperX e a expandir os nossos negócios.”

A HyperX é uma grande apoiadora dos eSports e da comunidade gamer, e desenvolve produtos de alto desempenho para PC há mais de 16 anos. Recentemente, tem expandido sua premiada linha de periféricos também para os consoles, com o lançamento de headsets licenciados pelas principais fabricantes do mercado.

Mais informações sobre a HyperX e seus produtos estão disponíveis em https://www.hyperxgaming.com/br.

Sobre a HyperX – A HyperX é a divisão gamer da Kingston Technology, a maior fabricante de memórias independente do mundo, e tem como objetivo oferecer componentes e periféricos de alto desempenho a gamers de consoles e PC, integradores e usuários avançados de dispositivos móveis. Há 17 anos, a missão da HyperX tem sido desenvolver produtos gamers – memórias de alta velocidade, SSDs, headsets, teclados, mouses, carregadores para controles de console, pendrives e mousepads – para todos os tipos de jogadores. A premiada marca HyperX é reconhecida por seus produtos, que reúnem máximo conforto, performance e confiabilidade, além de visual único. Celebridades, gamers profissionais, entusiastas de tecnologia e overclockers do mundo todo confiam e usam os produtos da HyperX, pois eles atendem os mais altos níveis de exigências e são feitos com os melhores componentes do mercado. A HyperX já vendeu mais de 60 milhões de módulos de memória e sete milhões de headsets gamers em todo o mundo.

Recentemente, lançou a campanha “We’re All Gamers”, em que os embaixadores da marca se transformam em heróis e encarnam o espírito gamer. A campanha é exibida durante o programa NBA Saturday Primetime, principal transmissão da liga profissional de basquete dos EUA, e continuará no ar durante os playoffs e finais da competição, tanto no canal ABC quanto na ESPN.

Visite a #HyperXFamily em www.facebook.com/HyperXBrasil/ e www.hyperxgaming.com/br e saiba como os produtos da HyperX podem aprimorar a experiência de jogo tanto dos usuários de consoles quanto de PCs e dispositivo móveis. Seja qual for o nível de habilidade e o tipo de game, a HyperX atende a todos os jogadores. We’re All Gamers (Somos todos gamers).