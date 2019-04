Em consórcio, Engeform Engenharia e Athié Wohnrath entregam hospital em Minas Gerais

Ontem (11/04), foi inaugurado mais um hospital construído pela Engeform Engenharia e pela Athié Wohnrath. Trata-se de uma unidade da Unimed BH, na cidade mineira de Betim. O empreendimento será referência na região, que é um dos principais polos industriais de Minas Gerais. Ao todo, são mais de 40 mil m² de área construída, sete pavimentos, incluindo um heliponto, mais de 200 leitos, dos quais 60 são destinados à UTI, centros cirúrgico, obstétrico, de imagens, exames, endoscopia e hemodinâmica, além de laboratório de análises clínicas e Pronto Socorro. “Essa nova entrega representa mais um grande marco para a Engeform Engenharia, que ao longo de mais de 42 anos de história, tornou-se referência em obras hospitalares. Temos muito orgulho de trabalharmos em contribuição com o segmento da saúde, entregando hospitais modernos e com infraestrutura de ponta para atender à população brasileira”, destaca André Abucham, diretor-superintendente da Engeform Engenharia. “Finalizar um hospital é ver na prática a aplicação do propósito da empresa: “Desenvolver a arte de engenheirar para fazer a diferença na vida das pessoas”, completa. Ivo Wohnrath, CEO da Athié Wohnrath, reforça que “o hospital valoriza, acima de tudo, o paciente e seu bem-estar. Para isso, existe alto nível de tecnologia embarcada que irá contribuir para tornar o atendimento mais ágil e humano. Implantamos o que há de mais inovador no setor da saúde, respeitando prazos e custos previstos com qualidade construtiva inquestionável. Mais do que nunca, o foco é a experiência do paciente para que ele se sinta acolhido em qualquer situação”, finaliza. No começo deste ano, a Engeform Engenharia iniciou sua segunda obra para a Unimed, desta vez para a unidade de Vale do Sinos. O novo hospital ganhará forma na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e aumentará a oferta de leitos para a população local, tornando o município um polo de saúde regional. Ainda no setor da saúde, a empresa traz em seu legado inúmeras premiações, reconhecimentos e 29 empreendimentos, que variam entre centros de saúde, laboratórios e complexos hospitalares. Ao todo, já são mais de 730 mil m² para esse segmento e mais de 5 mil leitos para a população brasileira