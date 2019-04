Três Lagoas-MS: Com grande adesão, licitação do lixo reúne empresas de sete estados brasileiros

Regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste e Nordeste compõem processo licitatório com grande competitividade

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Licitação, ligada à Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (SEFIRC) realizou nessa quinta-feira (11) as primeiras sessões de dois importantes processos licitatórios referentes à coleta e destinação de lixo no Município.

“A grande procura de empresas em oferecer o serviço demonstra um edital bem elaborado oportunizando a competitividade, dá credibilidade e garante a qualidade do processo licitatório”, explicou a Secretária da SEFIRC, Soyla Garcia.

O primeiro deles, o Processo Nº 009/2019, que tem por objeto a contratação de serviços especializados para a coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, recicláveis e disposição final no aterro municipal, aconteceu pela manhã e contou com a proposta de 11 empresas interessadas. Chama a atenção o fato de contar com representações de seis diferentes estados de quatro regiões do Brasil.

Empresas de Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e do Distrito Federal participaram do certame. As 11 participantes integram um total de 61 entidades que tiveram acesso ao edital.

As participantes foram:

RAZÃO SOCIAL CNPJ/MF CIDADE/UF SOL BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 14.755.914/0001-77 CAMPO GRANDE – MS VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA 09.528.940/0001-22 JUAZEIRO – BA EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA 01.059.631/0001-49 PIRACICABA – SP CGC CONCESSÕES LTDA 01.345.506/0001-03 BRASÍLIA – DF SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI 95.391.876/0001-12 ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA 00.405.527/0001-04 ARAÇATUBA – SP TRANSRESÍDUOS TRANSPORTES DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA 77.371.789/0001-11 CURITIBA – PR MD AMBIENTAL LTDA 27.854.226/0001-06 BELO HORIZONTE – MG FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA 15.565.179/0001-00 CAMPO GRANDE – MS MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 14.335.393/0001-07 CAMPO GRANDE – MS LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99 VINHEDO – SP

O segundo processo aconteceu na tarde do mesmo dia e reuniu outras três empresas interessadas no atendimento de serviços especializados para a coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente correta dos resíduos de serviços de saúde.

Esse processo licitatório contou com empresas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro:

RAZÃO SOCIAL CNPJ/MF CIDADE/UF ATO SOLUÇÃO AMBIENTAL EIRELI 07.709.134/0001-25 ADAMANTINA – SP SANCRISTO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI 14.147.098/0001-19 DOURADOS – MS SIMPLICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI 11.937.243/0001-77 DUQUE DE CAXIAS – RJ

Essa primeira etapa julga a habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira de cada empresa. Em um segundo momento, as empresas aprovadas nos critérios anteriores serão classificadas pelas propostas de preços. Ao fim de todos esses processos serão selecionadas as empresas que farão a coleta de resíduos de serviços de saúde e de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, recicláveis.