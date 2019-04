Festival Micarê Brasília 2019: Tuca Fernandes confirma presença!

Brasília já se firmou como uma das melhores praças do país para a realização de grandes eventos musicais e, no final deste mês de abril, sediará mais uma edição do Festival Micarê.

O evento será nos dias 26 e 27 de abril, promete boa música e muito alto astral, e terá como grandes atrações, os baianos Tuca Fernandes, Harmonia do Samba e Bell Marques, que se apresentam no domingo (27).

A festa será realizada em frente ao Ginásio Nilson Nelson. “Eu adoro tocar para a galera de Brasília, que sempre me abraça com muito carinho. Vou preparar um show que vai ser demais”, antecipa Tuca.