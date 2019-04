NewsLetter TCE-MS

Tecnologia a serviço da cidadania Os meios digitais, ferramentas eficientes e seguras crescentemente utilizadas pela gestão pública, configuram um novo e promissor estágio de transparência e eficácia, bem como novos paradigmas para o chamado controle externo, atribuição essencial dos tribunais de contas. TCU já tem levantamento de obras paralisadas no País O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), conselheiro Fábio Nogueira, entregou oficialmente nesta quinta-feira, 11 de abril, ao presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro, o inventário realizado sobre as grandes obras suspensas e paralisadas em cada um dos Estados do País. Tribunal Pleno julga recursos e aprova contas de gestão de municípios Presidida pelo Conselheiro Iran Coelho das Neves, a Sessão do Tribunal Pleno desta quarta-feira, 10 de abril, realizada no TCE-MS, contou com a participação dos Conselheiros, Ronaldo Chadid, Waldir Neves, Jerson Domingos, Marcio Monteiro e Flávio Kayatt que juntos, julgaram um total de 74 processos, entre recursos ordinários, prestação de contas anuais de gestão, auditorias e apuração de responsabilidade. TCE-MS aprecia contas de gestão Realizada na manhã desta terça-feira, 09 de abril, a sessão da Segunda Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) julgou 54 prestações de contas. Primeira Câmara julga 38 prestações de contas A sessão realizada nesta terça-feira (09/04) no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul apresentou os pareceres dos processos analisados dos municípios do estado. TCE-MS capacita técnicos de municípios sobre sistema Farmácia Básica O “III Encontro – De Olho na Saúde” realizado pelo TCE-MS, sexta-feira (05), no auditório da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX), reuniu 89 técnicos representantes de 58 municípios, responsáveis pelo preenchimento das prestações de contas relacionadas à gestão financeira dos recursos da Assistência Farmacêutica Básica.