Páscoa é oportunidade para shoppings centers fidelizarem clientes

Separamos cinco ações para que os empreendimentos possam atuar de forma competitiva na data

Ao pensar na Páscoa, um dos feriados mais importantes para o varejo brasileiro, o primeiro item que vem à cabeça são os ovos de chocolate. Conhecidos, distribuídos e devorados mundialmente, eles fazem a alegria de todos, principalmente das crianças, e possuem uma variedade cada vez maior. Não são só esses itens, porém, que fazem a data dos lojistas. Sobretudo de quem possui seu negócio em um shopping center.

Nos grandes centros varejistas do país, é possível fazer muito mais que compras envolvendo doces em geral. O amplo espaço destes empreendimentos permite que vários eventos sejam criados e diversas apresentações aconteçam. A força do nome de cada shopping center também permite atrair atrações, como os eventos culturais. E tais ações podem, muito bem, ampliar o relacionamento com os diferentes públicos consumidores.

Veja algumas ações que shoppings podem fazer para conquistar clientes na Páscoa:

Oficinas: o público que mais se interessa pela data costuma ser o infantil, faixa etária que responde bem a aprender algo novo e colocar a mão na massa. Que tal ensinar, por exemplo, como pintar adequadamente o coelhinho da Páscoa ou alguma outra figura associada à data? Ou uma aula de como fazer algum quitute de chocolate?

Presenças ilustres: o público infantil e infanto-juvenil tem uma realidade própria, com ídolos e figuras importantes. A presença de celebridades para ter algum tipo de contato com eles é marcante para a vida dos pequenos e pequenas. Personagens infantis, de livros, filmes, histórias em quadrinhos e desenhos, também são boas pedidas.

Ações em Apps: é possível, também, fazer a gestão de tudo isso em uma única plataforma. O aplicativo Umclub é um hub de soluções para shoppings centers e lojistas que permite interligar todas as atividades e serviços, como, por exemplo, as apresentadas acima. Por ele, é possível criar mecânicas totalmente personalizadas de ações promocionais e campanhas de fidelização com foco na Páscoa. No conceito do Shopping 4.0, é possível fazer uma integração efetiva entre os espaços físico e digital dos empreendimentos.

Brincadeiras: atividades como caça aos ovos de Páscoa e versões de entretenimento repaginadas com a temática da Páscoa deixam qualquer criança feliz. Pintura facial, por exemplo, é sucesso garantido.

Descontos: atrair clientes também pode passar por abatimentos em preços e/ou inclusão de serviços embutidos no valor pago. Embora o shopping não tenha total controle sobre valores, é possível negociar, por exemplo, vendas casadas e/ou descontos em serviços do empreendimento, como o estacionamento.

A Páscoa não é apenas chocolate. Crianças sabem muito bem disso e pais são muito gratos por quem olha por eles e diverte cada um dos pequenos. E os shoppings têm uma grande oportunidade para fidelizar e conquistar novos clientes na data.

Fn | SEVEN PUBLIC RELATIONS