Indústrias e startups debatem inovação e sustentabilidade em painéis do INOVA PLASTIC

Programação do novo espaço da FEIPLASTIC abordará o atual cenário de inovação, seus impactos e soluções para a indústria do plástico

Entre 22 e 26 de abril, a FEIPLASTIC – Feira Internacional do Plástico reunirá indústrias e startups da cadeia produtiva em torno do tema “Inovação”, que está no DNA do setor e do plástico desde sua concepção. No cerne desse conceito e com o propósito de apresentar exemplos dessa inovação, o espaço INOVA PLASTIC é a grande novidade da edição e promete uma programação com tendências, lançamentos e soluções 4.0 em produtos e processos, os quais devem atender às novas demandas da sociedade por sustentabilidade. O evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

Os trabalhos expostos na área do INOVA PLASTIC serão divididos em três setores (1- Pessoas – Estilo de vida, 2- Casa e construção e 3- Mobilidade), abrangendo novos produtos e aplicações, detectados a partir de oportunidades de mercado; processos de inovação, envolvendo programas, estruturas organizacionais ou metodologias de gestão e criação de inovação; novas tecnologias, surgidas de pesquisas e desenvolvimentos científicos; e novos modelos de negócios.

Responsável pela iniciativa da FEIPLASTIC e pela coordenação específica do INOVA PLASTIC – que contará também com ativações do Movimento Plástico Transforma –, a ABIPLAST mostra-se animada com a grade de atividades que prepara. “Além de palestras e debates sobre inovação, estamos compondo um espaço para apresentação de oito cases selecionados de relevantes players do setor, que darão uma visão geral de como a indústria tem caminhado em direção ao futuro”, adianta José Ricardo Roriz Coelho, presidente da ABIPLAST.

PALESTRAS E DEBATES

Funcionando como arena para intercâmbio de conhecimento e experiências, o INOVA PLASTIC prepara uma grade de palestras e debates que contempla os cinco dias de feira, sempre entre 14h e 17h.

SEGUNDA-FEIRA (22)

14h40 – Palestra “O mundo da inovação e a inovação do mundo”, sobre o impacto das inovações na vida das pessoas e no mundo dos negócios.

16h – Debate “O papel das pequenas e médias indústrias no cenário de inovação”, sobre inovação aberta e corporate venturing.

TERÇA-FEIRA (23)

16h – Palestra “A inovação centrada no consumidor”, sobre exemplos práticos de inovação gerada a partir do profundo entendimento do consumidor.

QUARTA-FEIRA (24)

16h – Debate “Sustentabilidade”. Um dos conteúdos tratados será a apresentação da Rede de Cooperação para o Plástico, que reúne todos os elos da cadeia produtiva em torno do desenvolvimento da economia circular no setor.

QUINTA-FEIRA (25)

16h – Debate “A inovação na era digital”, sobre os impactos e soluções da transformação digital para o setor.

SEXTA-FEIRA (26)

14h – Debate “Desafios e oportunidades de inovação para o setor”.

Mais detalhes da grade podem ser encontrados em www.feiplastic.com.br/InovaPlastic.

SERVIÇO

FEIPLASTIC 2019 – Feira Internacional do Plástico

De 22 a 26 de abril, das 11h às 20h

Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333) – São Paulo/SP

www.feiplastic.com.br

Sobre a FEIPLASTIC

A primeira edição foi realizada em 1987 como BRASILPLAST, com o apoio da ABIPLAST. A partir de 2013, internacionalizou-se como FEIPLASTIC, o evento mais importante e tradicional da América do Sul. A FEIPLASTIC sempre teve como missão disseminar conteúdo e atualizar seu público com as principais tecnologias e inovações da indústria do plástico. É a única feira que representa toda a cadeia produtiva do plástico, com players desde matéria-prima e máquinas até reciclagem, proporcionando aos seus visitantes e expositores um ambiente favorável para geração de negócios e networking qualificado.

Sobre a ABIPLAST

A Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST) representa o setor de transformados plásticos e reciclagem desde 1967, atuando para aumentar a competitividade da indústria. Para isso, realiza ações que promovem novas tecnologias, novos processos, pesquisa de produtos com foco na sustentabilidade, entre outras. A ABIPLAST representa atualmente 12,1 mil empresas que empregam um total de 322,9 mil pessoas.

