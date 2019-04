UFSCar abre inscrições para curso de especialização em reabilitação neuropsicológica

Curso é voltado a profissionais graduados nas áreas de Educação e Saúde

Cartaz de divulgação do curso (Imagem: Divulgação)

Está aberto o período de inscrições para o curso de especialização “Reabilitação Neuropsicológica: Tópicos básicos para atendimento da criança ao idoso”, promovido pelo Departamento de Psicologia (DPsi) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio do Laboratório de Neurociências do Bem-Estar (LaNeuBE). O intuito é capacitar profissionais a compreenderem os principais conceitos relacionados à reabilitação neuropsicológica.

Ao longo dos meses, a especialização trabalha tópicos básicos para o atendimento da criança ao idoso, do diagnóstico ao tratamento, e aborda temas como o funcionamento do cérebro, doenças da infância e do envelhecimento, além de memória, linguagem e qualidade de vida, dentre outros. O curso oferece, também, a oportunidade dos estudantes vivenciarem a prática clínica. Com carga horária total de 360 horas/aula, a formação é voltada a pessoas graduadas em Psicologia, Educação Especial, Pedagogia, Educação Física, Terapia Ocupacional, Gerontologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia.

A aula inaugural está prevista para o dia 3 de agosto, às 8 horas, no DPsi, localizado na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar. Os encontros serão realizados em um final de semana por mês – aos sábados e domingos, das 8 às 17 horas. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de julho, pelo site https://reabilitaneuro2018.faiufscar.com. Ao final do curso, os estudantes obtêm o certificado de especialista na área, emitido pela UFSCar e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

O formulário de inscrição, valores de investimento, bem como informações sobre disciplinas, corpo docente e cronograma completo estão disponíveis em https://reabilitaneuro2018.faiufscar.com. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (16) 3351-8455 ou pelo e-mail reabilitaneuropsico@gmail.com.