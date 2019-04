Corridas da etapa de abertura do Brasileiro de Motocross serão neste domingo (14)

Alfenas (MG) – As corridas da etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross irão agitar a cidade de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, neste domingo (14). A entrada do público na pista Fênix Racing vale um quilo de alimento não perecível. Neste sábado (13), foram realizados os treinos livres e qualificatórios para definir as ordens de largada. A equipe Honda Racing conquistou prioridade no gate com os pilotos Hector Assunção (categoria MX1) e Leonardo Souza (MX2).

Com seis títulos brasileiros no currículo, o paulista Hector Assunção cravou o melhor tempo entre as motocicletas de 450 cilindradas (1min48seg987). “O fim de semana começou muito bem. Eu me adaptei rápido à pista, o circuito é travado e tem uns saltos bem legais. Caiu uma chuva forte à tarde e a pista ficou pesada para os treinos qualificatórios. Eu procurei andar na parte de fora, para evitar a lama, e consegui o melhor tempo. As expectativas ficaram ainda melhores para amanhã”, garantiu Assunção.

Ele compete com a motocicleta Honda CRF 450R, assim como o companheiro de equipe Jetro Salazar. Atual campeão da categoria Elite MX (direcionada aos melhores das classes MX1 e MX2), o equatoriano fez o quarto tempo nos treinos qualificatórios (1min51seg505).

Na MX2, os pilotos catarinenses Leonardo Souza e Lucas Dunka, além do goiano Matheus Klysman, aceleram a CRF 250R. Souza levou a melhor nos qualificatórios com o tempo de 1min37seg860. “A expectativa é largar bem, o que é muito importante, e imprimir um ritmo forte do início ao fim para buscar a vitória. A pista tem bastante pontos de ultrapassagens, mas é bem difícil, ainda mais depois dos buracos e canaletas que irão aparecer na corrida. Acredito que será uma ótima prova.”

Dunka fez o sétimo melhor tempo (1min41seg555) e Matheus Klysman, o oitavo (1min41seg660). A equipe satélite Circuit Honda também estará nas corridas deste domingo com os pilotos Humberto Martin, da Venezuela, na MX1, Reginaldo Ribeiro, o Juninho, na MX2 e Rafael de Araújo, o Bubinha, na MX2 JR.

A equipe Honda Racing de Motocross é patrocinada pela Circuit, Alpinestars, DID, Seguros Honda e Óleo Genuíno Honda.

Campeonato Brasileiro de Motocross – 1ª etapa

Local: Pista Fênix Racing, em Alfenas (MG)

Entrada: 1 quilo de alimento não perecível

Programação*

Domingo – 14/4

Warm-Up

7h50 às 8h05 – MX3 treino de largada

8h09 às 8h24 – MX2 / MX2 JR

8h28 às 8h43 – MX1

8h47 às 9h02 – 50cc treino de largada

9h06 às 9h21 – MX JR treino de largada

9h25 às 9h40 – MXF treino de largada

9h44 às 9h59 – 65cc treino de largada

Provas Oficiais

10h20 – MX3 – 20 min. + 2 voltas

10h50 – 50cc – 15 min. + 2 voltas

11h10 – Pódio das categorias 50cc, MX4 e MX5

12h – MX2 / MX2 JR – 30 min. + 2 voltas

13h – MX1 – 30 min. + 2 voltas

13h50 – MX JR – 20 min. + 2 voltas

14h30 – MXF – 15 min. + 2 voltas

15h – 65cc – 15 min. + 2 voltas

15h25 – Pódio das categorias MX2 JR, MX JR, MXF e 65cc

15h45 – Elite MX, MX1 e MX2 – 30 min. + 2 voltas

16h30 – Pódio das classes: Elite MX, MX1 e MX2

*A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.

