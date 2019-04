Dobradinha da AM Motorsport em Campo Grande

A segunda etapa da Copa Truck terá os caminhões da AM Motorsport na primeira fila do grid. Wellington Cirino e André Marques foram os mais rápidos do Top Qualifying para a corrida que será disputada neste domingo (14), a partir das 13h (horário de Brasília).

O time dos caminhões Mercedes-Benz usou de estratégia desde o início do treino, com os caminhões andando próximos e buscando tempos semelhantes. O resultado foi o melhor tempo no Q1 e no top qualifying.

“Estou muito contente com esse resultado e com o resultado da equipe como um todo. Foi um conjunto de boa condição do equipamento, boa estratégia de treino e, principalmente, boas posições de largada pensando na conquista de um dos troféus da primeira copa”, avaliou Wellington Cirino, que se aproxima das 40 poles na carreira.

André Marques foi às lágrimas ao descer do caminhão e ser abraçado por toda a equipe. Ele está brigando diretamente pelo título da Primeira Copa.

“São lágrimas de emoção por ver o coroamento de todo o trabalho que estamos fazendo. Momentos assim fazem valer a pena tudo. Estou muito feliz com tudo o que aconteceu hoje e com boa expectativa para amanhã”, argumentou.

Débora Rodrigues vai largar na décima posição, ficando bem perto de ter entrado para o Top Qualifying.

“Cometi um pequeno erro por acelerar demais na curva para tentar o melhor tempo. É assim, quando você tenta buscar o limite. Sei que estou com um equipamento muito bom e amanhã vou pra cima”, disse Débora.

A AM MotorSport tem o patrocínio da Cerveja Império e Cresol, com o apoio da Dopamina Energy Drink, Embreagex, Truck Van, Radiadores Visconde, Nino Faróis, Molas Marcheti, Frum, Cobreq e Mercedes Club. O time acelera os caminhões Mercedes-Benz.

Grid para a etapa de Campo Grande:

1º – Wellington Cirino, Mercedes-Benz, 1min47s640

2º – André Marques, Mercedes-Benz, 1min47s853

3º – Beto Monteiro, VW, 1min47s965

4º – Paulo Salustiano, VW, 1min48s034

5º – Leandro Totti, MB, 1min48s283

6º – Felipe Giaffone, IVE, 1min48s433

7º – Renato Martins, VW, 1min49s094

8º – Roberval Andrade, MB, 1min49s343

9º – Luis Zapellini, MAN, 1min49s401

10º – Debora Rodrigues, Mercedes-Benz, 1min49s493

11º – Jaidson Zini, IVE, 1min50s261

12º – Maikon Lauck, MB, 1min50s328

13º – Regis Boessio, VOL, 1min50s597

14º – Fabio Fogaça, FOR, 1min50s705

15º – Rogerio Castro, MB, 1min50s769

16º – Luiz Lopes, IVE, 1min51s432

17º – Djalma Pivetta, IVE, 1min51s690

18º – Clodoaldo Monteiro, MAN, 1min52s087

19º – Hiro Yano, VOL, 1min54s807

20º – José Augusto Dias, VW, 1min55s741

21º – Fabio Carvalho, IVE, 1min55s802

22º – Djalma Fogaça, FOR, sem tempo

Wellington Cirino e André Marques largam na primeira fila em Campo Grande. Crédito: Rodrigo Ruiz/RR Media

Equipe celebrou resultado em Campo Grande. Crédito: RR Media/Rodrigo Ruiz

Estratégia da equipe funcionou bem no classificatório. Crédito: Rodrigo Ruiz/RR Media

Corrida deste domingo será as 13horas (horário de Brasília). Crédito: Rodrigo Ruiz/RR Media