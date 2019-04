Domingo (14) é o último dia para ver Arnold Schwarzenegger de perto em São Paulo

Schwarzenegger repetirá o passeio pela feira, considerada a maior da América Latina nos setores de nutrição esportiva, equipamentos e serviços fitness. “Eu amo o Brasil. Tenho grandes amigos aqui, especialmente meus queridos sócios Ana Paula (Leal Graziano) e Felipe (Bonilha). É muito bom estar de volta. O Arnold South America é um sucesso desde sua criação, em 2013, e neste ano está ainda melhor”, afirmou o astro do cinema, lenda do bodybuilding e ex-governador da Califórnia. Ele desembarcou em São Paulo na manhã de sexta-feira (12). À tarde, foi a estrela da cerimônia de abertura.

Mundialmente famoso pelo papel de Exterminador na franquia cinematográfica, Schwarzenegger teve um encontro inusitado no sábado. Dois robôs gigantes de três metros de altura passearam pelos corredores do Transamérica Expo e, claro, também tietaram o astro. Arnold ainda interagiu com atletas de diversas modalidades esportivas e demonstrou bom humor e disposição ao passar pelos diferentes estandes dos patrocinadores e expositores.

A Expo também foi o palco do desfile de diversas celebridades do universo fitness, saúde e qualidade de vida, com destaque para Gracyanne Barbosa, Marcos Mion, Ana Hickmann, Kelly Key, Aline Riscado, Dani Bolina, Kleber Bambam, Scheila Carvalho, Jojo Todynho, entre outros. Além das fotos com os famosos, o público se divertiu com as atrações, ativações e brincadeiras, com direito a distribuição de brindes e degustações de produtos, especialmente o whey protein em diversos sabores.

Agenda cheia no domingo – As atrações prosseguem neste domingo, especialmente no esporte. O rugby faz sua estreia no Arnold South America e terá um desafio que colocará frente a frente a Seleção Brasileira e o Time Arnold, composto pelos atletas do strongman. A disputa será um ‘duelo’ de scrum, um método de reinício de jogada no qual os jogadores dos dois times se juntam com a cabeça abaixada e se empurram com o objetivo de ganhar a posse de bola. O evento será no Pavilhão A, na arena do strongman, a partir das 11h.

Além do rugby, outra novidade esportiva em 2019 é o campeonato de basquete 3×3. A Supercopa Arnold Classic segue a partir das 10h, no Pavilhão A, recebendo alguns dos maiores nomes do Brasil na modalidade, que fará sua estreia olímpica nos Jogos de Tóquio/2020. O público pode mergulhar na atmosfera street do basquete 3×3, com muita música e cultura urbana. As regras são feitas para tornar o jogo mais rápido e empolgante. São dois times de quatro jogadores (3 titulares e 1 reserva), frente a frente, em meia quadra com área menor (15m x 11m) do que a metade de uma quadra padrão. Ganha a equipe que marcar 21 pontos primeiro ou a que estiver com maior número de cestas feitas ao final de 10 minutos.

O último dia do evento conta ainda, com esportes como bodybuilding amador, strongman amador, lutas – caratê, judô, MMA, jiu-jitsu, kickboxing, Mas Wrestling (luta russa), luta de braço, MMT, powerlifiting, xadrez, cubo mágico, cheerleaders e jump rope (pular corda) e a estreia do Duelo BMX Flatland. A modalidade é baseada em manobras realizadas em um piso plano, que requer equilíbrio e habilidade dos ciclistas, verdadeiros artistas desse esporte.

Entre as modalidades que permitem a participação do público, destaque para a Arena Arremesso, que oferece a oportunidade para que as pessoas vivam a experiência de testar a pontaria e tentar acertar o centro do alvo com um machado. Para isso, todos recebem orientação sobre a técnica e segurança. Na Arena Inclusão, todos podem conhecer e praticar esportes paralímpicos, como tênis de mesa, badminton, bocha, tênis em cadeira de rodas, entre outras.

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA

Domingo (14)

Pavilhão Esporte Horário

A Strong Amador 10h às 18h

A Basquete 10h às 18h

G Jump Rope 10h às 18h

G Pole Dance 10h às 18h

G MMT 10h às 18h

G Cheerleaders 10h às 18h

G Sanda 10h às 18h

G Forma 10h às 18h

G Cubo Mágico 10 às 18h

G Karatê 10h às 18h

F Kangoo Jump 10h às 18h

F Xadrez 10h às 18h

F Bodybuilding Amador 10h às 18h

C Arena arremesso 10h às 18h

C Parede de escalada 10h às 18h

C Bike Matrix 10h às 18h

C MMA 10h às 18h

C Arnold Paradesportivo 10h às 18h

C Duelo da Bike – BMX 10h às 18h

Evento Global – O Arnold Sports Festival é hoje um evento de alcance mundial. Além da América do Sul e América do Norte, Schwarzenegger ampliou sua área de atuação nos demais continentes. É realizado também na Europa, Oceania e África.

A sétima edição do Arnold Sports Festival South America tem o patrocínio Diamond de Atlhetica Nutrition, Black Skull e Integralmedica, patrocínio Gold de Champion e patrocínio bronze da Midway. Os apoios são da Secretaria de Esportes de São Paulo/Prefeitura de São Paulo e Universidade Anhembi Morumbi. A realização é de Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

Mais informações:

site oficial : https://arnoldsouthamerica.com.br/

fan page: https://www.facebook.com/arnoldsouthamerica/

Instragam: https://www.instagram.com/arnoldsouthamerica/

Assessoria de Imprensa:

ZDL Sports

Doro Jr. – MTb 13209 – dorojr@zdl.com.br

F: 11 984579723

Rafael De Marco – Mtb.: 27556 – rafael@zdl.com.br

Cel: 11 976022986

WhatsApp: 19 997912108

Site: www.zdl.com.br

Facebook: www.facebook.com/ZDLSports

Instagram: www.instagram.com/zdlsports

Twitter: www.twitter.com/ZDLcomunica