PF apreende meia tonelada de cocaína em operação em São Paulo

Segundo a PF, a organização criminosa buscava a droga no Paraguai e a levava para o estado de São Paulo. A aeronave não tinha autonomia para o percurso todo, então fazia uma parada para reabastecimento em um matagal ermo localizado na região de Presidente Prudente, onde os traficantes foram abordados pelos federais.

O objetivo da operação é combater a organização criminosa envolvida com tráfico ilícito de entorpecente, realizado por via aérea. As investigações duraram cerca de um ano.

Cerca de 25 policiais federias participaram do trabalho, contando com o apoio aéreo do Comando de Aviação Operacional (Caop) da PF e da Polícia Militar (PM). Também foram apreendidos veículos, arma e dinheiro em espécie.

No Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comemorou o resultado da operação. “Vamos usar esse helicóptero contra o próprio trafico de drogas, como a lei permite”, disse.

Parabéns a PF. Vamos usar esse helicóptero contra o próprio trafico de drogas, como a lei permite. PF apreende meia tonelada de cocaína e um helicóptero no interior de SP http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2019/04/pf-apreende-meia-tonelada-de-cocaina-e-um-helicoptero-no-interior-de-sp … via @policiafederal 27,9 mil