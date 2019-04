Público de estreia da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém cresce 64%

A temporada 2019 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém começou no sábado (13) registrando um alta de 64% no número de expectadores. Foram 9.700 pessoas vindas de todas as partes do País, contra 5.900 na estreia do ano anterior. O espetáculo, realizado há 52 anos em uma cidade-teatro localizada no município do Brejo da Madre de Deus (PE), vai até o próximo sábado dia 20 .

Os organizadores do evento atribuem essa ampliação significativa no público à redução do valor dos ingressos mais caros de R$ 140,00 para R$ 120,00 (meia-entrada R$ 60,00), intensificação das campanhas nas redes sociais e massificação da publicidade na TV.

“O País ainda sofre com as consequências da crise econômica enfrentada nos últimos anos, em razão disso, resolvemos reduzir o valor dos ingressos como forma de atrair o público”, afirma Robinson Pacheco, coordenador geral do espetáculo. Ele conta que, historicamente, o público da Paixão de Cristo sofre reflexos diretos da conjuntura econômica nacional. “A alta do público pode também está sinalizando que as coisas estão melhorando”, argumentou.

Procurando se adequar aos novos tempos nos quais as mídias socias ocupam lugar de destaque entre os meios de comunicação de massa, a Sociedade Teatral de Fazenda Nova ampliou seus investimentos na divulgação por meio de veículos como Instagram, Facebook, Whastapp e Blogs.

Para isso, não sou dinamizou as postagens em suas páginas e aumento os recursos investidos em impulsionamentos, como também lançou mão do prestígio de influenciadores digitais que possuem grande capacidade de penetração junto aos seus seguidores.

Como resultado disso, já na pesquisa de opinião realizada no primeiro dia, a participação do público que tomou conhecimento do espetáculo por meio da Internet cresceu de 3% para 15%. Outro reflexo disso é que aumentou de 5 para 8% a participação de pessoas vindas do Sudeste, região alcançada apenas pela Internet uma vez que a campanha publicitária convencional é feita no Norte e Nordeste por meio de 2.500 chamadas na TV, rádios e outdoors.

Além disso, este ano a Paixão de Cristo conta em seu elenco principal com artistas com número significativos de seguidores no Instagram como Juliano Cazarré (848 mil), Ricardo Tozzi (1,1 milhão) e Priscila Fantin (800 mil).

Por Mauro Gomes