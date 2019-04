Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 67 visualizações

Campo Grande (MS) – A segunda-feira (15.4) será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva especialmente no leste de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 55 % a 95 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 19 °C a 33 °C.

Confira nas imagens abaixo as variações de temperatura em todo o MS:

Fonte: Cemtec/Semagro.

Foto: Chico Ribeiro.