Abertura do Brasileiro de Motocross é cancelada por conta da chuva

Alfenas, (MG) – A etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross foi cancelada para oito categorias neste domingo (14) por conta da forte chuva em Alfenas, no Sul de Minas Gerais. Desta forma, as disputas da temporada 2019 serão retomadas nos dias 18 e 19 de maio em Morrinhos (GO), com a presença da equipe Honda Racing. O tempo começou a virar na tarde de sábado (13) e a chuva aumentou durante a madrugada. Para preservar a integridade física dos pilotos, de acordo com os organizadores, foram canceladas as corridas previstas para este domingo, das categorias MX Elite, MX1, MX2, MXJr, MX2 JR, MXF, 50cc e 65cc. Na opinião de Lucas Dunka, piloto da equipe Honda Racing na categoria MX2, o cancelamento tem dois aspectos. “Pela segurança dos pilotos é bom. Por outro lado, teremos uma etapa a menos para correr e somar o máximo de pontos possível na briga pelos títulos da temporada”, comparou o catarinense. Depois de vencer o treino qualificatório da MX1 neste sábado, Hector Assunção comentou o fato. “Infelizmente choveu bastante. Eu estava com muita vontade de andar e mostrar o resultado da nossa preparação para o Brasileiro de Motocross. Agora vamos com força total para a segunda etapa em Goiás”, concluiu o paulista, que possui seis títulos brasileiros no currículo. A Honda Racing ainda é representada por Jetro Salazar na categoria MX1, com a motocicleta Honda CRF 450R, e pelos pilotos Leonardo Souza e Matheus Klysman na MX2, com a CRF 250R. A equipe satélite Circuit Honda também disputa o Campeonato Brasileiro (com os pilotos Humberto Martin, da Venezuela, na MX1, Reginaldo Ribeiro, o Juninho, na MX2 e Rafael de Araújo, o Bubinha, na MX2 JR).

A equipe Honda Racing de Motocross é patrocinada pela Circuit, Alpinestars, DID, Seguros Honda e Óleo Genuíno Honda. Mundo Press – Assessoria de Imprensa da Honda Racing Brasil

Jornalista responsável: Ângela Monteiro

E-mail: angela@mundopress.com.br

Sala de imprensa virtual: Acesse