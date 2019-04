No encerramento de sua feira, Schwarzenegger consolida legado por mais saúde e qualidade de vida

“Estou muito feliz por ter voltado a São Paulo e ver o sucesso do Arnold Sports Festival South America em motivar as pessoas a praticar esporte e atividade física. O Brasil é um dos lugares mais lindos do mundo e tem pessoas maravilhosas. Estarei de volta em 2020”, garantiu Schwarzenegger. “Desde que me aposentei como atleta de bodybuilding, iniciei uma cruzada em prol do fitness em todo o mundo e ver o interesse dos brasileiros é muito bom. Quero tirar as pessoas do sofá e inspirá-las a praticar atividade física”, completou.

Desde que chegou a São Paulo, na sexta-feira (12), Schwarzenegger intensificou a divulgação pelo esporte inclusivo. “Convoco todas as academias a incentivar que as pessoas, independentemente do nível de condicionamento, deficiência física ou intelectual, façam esporte. Esporte é saúde, qualidade de vida”, disse na abertura do evento. No sábado (13), demonstrou a validade de suas palavras na prática. À tarde, levou muita gente às lágrimas ao chamar um garoto com necessidades especiais ao centro do octógono e levantar seus braços como um campeão. À noite, foi a vez de se emocionar com um atleta cadeirante em uma exibição de força, no levantamento de peso.

Arnold atende a todos com simpatia e atenção, mas demonstra um carinho especial por crianças e pessoas com necessidades especiais. Em seus passeios pelos estandes da Expo e nas arenas esportivas, fez questão de parar para um foto sempre que solicitado. Não tem tempo para um contato mais demorado, mas aposta em atingir milhões por meio dos meios de comunicação e mídias sociais. “Quero todos entendam que errar faz parte da vida. E que a verdadeira vitória é levantar e seguir em frente. As pessoas não podem ter medo de falhar. Quando isso acontece, não se planeja grandes metas, sem elas, ninguém consegue trabalhar, lutar, para realizar grandes feitos”, ensinou.

Quando voltar ao Brasil em 2020, Schwarzenegger vai encontrar os segmentos ligados a atividade física ainda mais fortes. É o que garante Ana Paula Leal Graziano, sua sócia no Arnold Sports South America, ao lado de Luis Felipe Bonilha. “A trajetória do Arnold é uma inspiração para todos nós. Ver o quanto ele se emociona com os impactos positivos que o esporte provoca na vida das pessoas e como ele se envolve com a feira, nos motiva a querer fazer sempre mais. Essa é nossa atitude desde a primeira edição, em 2013, e não vai mudar. Aliás, seguirá mais forte. O sucesso que tivemos em 2019 será ainda maior no próximo ano. Vamos trabalhar para incluir mais esportes, mais atletas e trazer mais pessoas para um estilo de vida saudável”, garantiu a empresária.

Ana Paula fala com propriedade. Ela e sua equipe são responsáveis pela criação da Arena Inclusão no evento. O Brasil foi pioneiro nessa ação, posteriormente incluída em todos os eventos Arnold Classic espalhados pelo mundo, a pedido do próprio Schwarzenegger. “Compartilhamos a paixão do governador Schwarzenegger por esporte como um meio de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por isso investimentos em modalidades inclusivas, além de atividades que podem ser praticadas de crianças a idosos”, completou Ana Paula.

Noite dos profissionais – Na noite de sábado, Schwarzenegger foi a grande atração das competições profissionais de bodybuilding e strongman. Arnold entregou a premiação para o campeão do BB Pro, o norte-americano Juan Morel, e do Strongman Pro League, Oleksii Novikov, da Ucrânia. “O nível das competições foi muito alto. O brasileiro Rafael Brandão ficou com o segundo lugar, mas poderia ter sido o campeão tranquilamente, pois apresentou grande massa e definição muscular”, afirmou Arnold.

O domingo fechou o Arnold Sports Festival com muito esporte. Pela manhã, Arnold acompanhou de perto as disputas do bodybuilding amador masculino e feminino e o desafio entre a Seleção Brasileira de Rugby e o Time Arnold, composto pelos atletas do strongman. A disputa foi vencida pelos brasileiros. Eles foram mais rápidos no duelo, conseguido empurrar um simulador de scrum (jogada em que jogadores dos dois times se juntam com a cabeça abaixada e se empurram com o objetivo de ganhar a posse de bola) com mais velocidade até a linha de chegada.

Arnold também interagiu com os jogadores do basquete 3×3. Durante a disputa da Supercopa Arnold Classic, o astro entrou em quadra e ‘deu uma força’ ao auxiliar um dos atletas em uma enterrada. Outros modalidades que agitaram o evento foram as bikes, do Duelo BMX Flatland, jump rope, pole dance, MMT, kunfg fu, karatê, cubo mágico, xadrez, MMA, entre outras.

Na Expo, os estandes dos expositores contaram com a presença de celebridades fitness como Gracyanne Barbosa, Scheila Carvalho, Kelly Key, Dani Bolina, Aline Riscado, Michelly Crisfepe, Jaque Khury, Marcos Mion, Kleber Bambam, Serginho Mallandro, entre outros. O público fez a festa com os famosos, além de degustar produtos e ganhar brindes.

Evento Global – O Arnold Sports Festival é hoje um evento de alcance mundial. Além da América do Sul e América do Norte, Schwarzenegger ampliou sua área de atuação nos demais continentes. É realizado também na Europa, Oceania e África.

A sétima edição do Arnold Sports Festival South America teve o patrocínio Diamond de Atlhetica Nutrition, Black Skull e Integralmedica, patrocínio Gold de Champion e patrocínio bronze da Midway. Os apoios foram da Secretaria de Esportes de São Paulo/Prefeitura de São Paulo e Universidade Anhembi Morumbi. A realização foi de Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

