AM Motorsport sai de Campo Grande com três pódios e a primeira vaga na Grande Final da Copa Truck

A AM Motorsport sai de Campo Grande (MS) com um saldo bastante positivo e excesso de bagagem no retorno pra casa. O time garantiu quatro troféus neste fim de semana com os pilotos Wellington Cirino, na corrida 1, e Débora Rodrigues e André Marques, na corrida 2. André ainda garantiu o Troféu Bronze da Primeira Copa e está assegurado na Grande Final, que será disputada em São Paulo no dia 8 de dezembro. As vitórias nas duas corridas foram de Beto Monteiro e Paulo Salustiano. “Estamos na final”, celebrou André Marques. “No ano passado eu garanti na segunda copa, e este ano já garantimos na primeira. Agora, tenho o restante do campeonato para cumprir outros objetivos: classificar o Cirino e a Débora para a Grande Final e vencer uma das corridas”, conta André, que piloto o caminhão #77 com o patrocínio da Cerveja Império. Débora Rodrigues também era só alegria, depois de ser a pole na corrida 2 e competir em condições de igualdade, até terminar a prova na terceira posição”e na quarta colocação da Primeira Copa. “Foi uma corrida maravilhosa. Estou muito satisfeita e orgulhosa em estar recebendo da engenharia da Mercedes-Benz o mesmo tratamento. Isso me coloca em condição de igualdade na pista para brigar por mais resultados”, avaliou a piloto do “Baby Pink”#7. Depois de largar na pole position da corrida 1, Wellington Cirino concluiu a prova na terceira posição. Na corrida 2, quando tentou disputar posições, sentiu uma vibração diferente no motor do caminhão e decidiu poupar o equipamento para não sofrer quebras. “O caminhão estava muito bom na primeira corrida, mas com o desgaste comecei a sentir essa trepidação do motor. Vamos chegar na sede da equipe e trabalhar para descobrir o que ocasionou isso e solucionar para a próxima etapa”, avaliou. A segunda copa será aberta no dia 2 de julho, no Autódromo de Londrina. A AM MotorSport tem o patrocínio da Cerveja Império e Cresol, com o apoio da Dopamina Energy Drink, Embreagex, Truck Van, Radiadores Visconde, Nino Faróis, Molas Marcheti, Frum, Cobreq e Mercedes Club. O time acelera os caminhões Mercedes-Benz. Resultado da corrida 1

1. Beto Monteiro (Volkswagen), 14 voltas em 25min38s039

2. Paulo Salustiano (Volkswagen), a 7s719

3. Wellington Cirino (Mercedes-Benz), a 11s074

4. André Marques (Mercedes-Benz), a 22s001

5. Felipe Giaffone (Iveco), a 29s140

6. Jaidson Zini (Iveco), a 29s763

7. Renato Martins (Volkswagen), a 38s525

8. Debora Rodrigues (Mercedes-Benz), a 39s414

9. Regis Boessio (Volvo), a 40s320

10. Rogerio Castro (Mercedes-Benz), a 44s186

11. Roberval Andrade (Mercedes-Benz), a 58s330

12. Clodoaldo Monteiro (MAN), a 1min02s123

13. Djalma Fogaça (Ford), a 1min07s890

14. Jô Augusto (Volkswagen), a 1min08s438

15. Adalberto Jardim (Ford), a 1min18s941

16. Fabio Carvalho (Iveco), a 1min52s586

17. Luiz Lopes (Iveco), a 1 volta

Não completaram 75% da prova

Djalma Pivetta (Iveco), a 6 voltas

Leandro Totti (Mercedes-Benz), a 7 voltas

Maikon Lauck (Mercedes-Benz), a 11 voltas

Fabio Fogaça (Ford), a 11 voltas

Luiz Carlos Zapelini (MAN), a 11 voltas

Hiro Yano (Volvo), a 13 voltas

Melhor volta: Beto Monteiro, 1min48s742 Resultado da corrida 2

1. Paulo Salustiano (Volkswagen), 14 voltas em 25min38s546

2. Beto Monteiro (Volkswagen), a 2s603

3. Debora Rodrigues (Mercedes-Benz), a 21s282

4. Felipe Giaffone (Iveco), a 23s257

5. André Marques (Mercedes-Benz), a 23s493

6. Clodoaldo Monteiro (MAN), a 39s956

7. Regis Boessio (Volvo), a 41s817

8. Renato Martins (Volkswagen), a 43s546

9. Rogerio Castro (Mercedes-Benz), a 52s344

10. Jaidson Zini (Iveco), a 1min08s859

11. Djalma Pivetta (Iveco), a a 1min34s385

12. Fabio Carvalho (Iveco), a 2min11s673

13. Jô Augusto (Volkswagen), a 1 volta

Não completaram 75% da prova

Wellington Cirino (Mercedes-Benz), a 7 voltas

Djalma Fogaça (Ford), a 7 voltas

Adalberto Jardim (Ford), a 7 voltas

Luiz Lopes (Iveco), a 12 voltas

Roberval Andrade (Mercedes-Benz), a 14 voltas

Leandro Totti (Mercedes-Benz), não largou

Maikon Lauck (Mercedes-Benz),não largou

Fabio Fogaça (Ford), não largou

Luiz Carlos Zapelini (MAN), não largou

Hiro Yano (Volvo), não largou

Melhor volta: Beto Monteiro, 1min48s388

Classificação Final da Primeira Copa

1. Beto Monteiro, 78 pontos

2. Felipe Giaffone, 59

3. André Marques, 57

4. Debora Rodrigues, 48

5. Rogerio Castro, 39

6. Paulo Salustiano, 38

7. Clodoaldo Monteiro, 35

8. Regis Boessio, 30

9. Jaidson Zini, 29

10. Leandro Totti, 27

11. Luiz Carlos Zapelini, 27

12. Renato Martins, 27

13. Roberval Andrade, 24

14. Adalberto Jardim, 19

15. Wellington Cirino, 18

16. Djalma Pivetta, 15

17. Hiro Yano, 14

18. Luiz Lopes, 14

19. Jô Augusto, 9

20. Djalma Fogaça, 7

21. Fábio Carvalho, 4 Pilotos da AM Motorsport fizeram a festa em Campo Grande. Crédito: Rodrigo Ruiz/RR Media Débora Rodrigues largou da pole na corrida 2 e garantiu pódio. Crédito: RR Media/Rodrigo Ruiz André Marques já está garantido na Grande Final. Crédito: Rodrigo Ruiz/RR Media Cirino levou um troféu para casa e vai em busca da segunda copa. Crédito: Rodrigo Ruiz/RR Media