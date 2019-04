Temporada de férias: viajar à Europa em verão

Viajar à Europa: destinos para todos os gostos e orçamentos

No hemisfério norte o verão inicia em meados de maio e conclui na metade de setembro, com algumas variações de temperatura de acordo com cada país. Em essa época não só o calor aumenta, também os preços das hospedagens e passagens e a quantidade de turistas.

O continente europeu possui destinos que se ajustam a todos os gostos, pois oferece cidades históricas, cheias de prédios antigos e monumentos, praias com águas cristalinas para descansar e paisagens montanhosas, aptas para longas caminhadas.

Também brinda opções para todos os orçamentos. Se precisar uma viagem low cost, os países do leste têm moedas desvalorizadas e preços mais baixos. Caso o dinheiro não seja um problema, os estados escandinavos ou cidades turísticas, como Paris, Berlim e Londres são algumas das possibilidades.

Cidades imperdíveis para visitar na Europa durante o verão

Barcelona

Esta cidade espanhola oferece passeios diversos, como praias, jardins, monumentos históricos e modernos, grandes avenidas cheias de lojas e inúmeros bares e restaurantes para curtir o verão europeu.

Sicília

Procura um lugar que tenha tudo? Em esta ilha italiana encontrará praias com águas turquesas, banhos de lama, bairros que parecem detidos no tempo, vulcões ativos e uma gastronomia maravilhosa.

Hvar

Conhecida como a “nova Ibiza”, a ilha mais ensolarada da Croácia oferece não somente praias amplas e aguas cristalinas, mas também passeios em veleiros, beach clubs, restaurantes chiques, bares e boates para aproveitar a vida noturna.

Marselha

O sul da França é uma das mais belas regiões do continente e não pode faltar no seu roteiro de viagem para Europa. À beira do mar Mediterrâneo, esta cidade oferece bairros antigos muito bem conservados, praias de água turquesa e transparente, lagos e montanhas onde poderá fazer diferentes trilhas.

Creta

A maior ilha grega possui mais de 1000 quilômetros de costa e cenários que tiram o fôlego de qualquer turista. Além da arquitetura característica, também oferece praias para todos os gostos, umas de areias brancas e outras escuras, algumas agitadas e outras tranquilas, para sentar e relaxar.

Requisitos para viajar a Europa desde o Brasil

Os brasileiros viajando a turismo por até 3 meses não precisam de visto para ingressar. Porém possuir um passaporte com data de validade de pelo menos 6 meses após o fim do percurso é mandatório.

Outro dos requerimentos obrigatórios para entrar nos países europeus que fazem parte do Tratado Schengen é ter um seguro de viagem com uma cobertura mínima de EUR 30 mil.

Os países dentro do Tratado são Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Grécia, Hungria, Mônaco e San Marino.

Os funcionários migratórios também podem solicitar comprovantes financeiros, passagem de volta e reservas de hospedagens ou carta convite de residentes.

Não se esqueça: o seguro de viagem para a Europa é obrigatório

Como já falamos, contar com um seguro viagem para Europa é mandatório. Mas, independentemente da obrigatoriedade, possuir uma cobertura de saúde quando se viaja ao estrangeiro é garantia de tranquilidade.

Já pensou estar em meio a uma viagem e ter um imprevisto como um acidente ou doença? Além de aportar segurança, contar com uma assistência de saúde permitirá que cuide seu orçamento, evitando despensas extras com gastos médicos ou farmacêuticos.

Então já sabe: compre as passagens, reserve os hotéis, contrate um seguro de saúde, faça as malas e partiu para curtir o verão na Europa!

Redação