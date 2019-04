Mulher é encontrada morta a golpes de faca no interior de MS

©Olimar Gamarra

Uma mulher de 55 anos identificada como Marcelina Robles Cardoso foi encontrada morta na manhã deste domingo (14), em Rio Brilhante, a cerca de 165 km de Campo Grande. De acordo com informações preliminares, o corpo foi encontrado na casa da vítima, com golpes possivelmente de faca na região do pescoço.

De acordo com a Polícia Civil, vizinhos teriam ouvido gritos e chamaram os filhos da vítima, mas, ao entrarem na residência, já teriam encontrado Marcelina morta em seu quarto, sem roupa. A vítima moraria sozinha e trabalhava com venda de espetinho e bebidas. De acordo com depoimento da filha de Marcelina, a vítima foi vista pela última vez às 23h, em frente à casa, trabalhando.

A Polícia Civil e a Perícia foram deslocadas até o local. Inicialmente, as investigações consideraram a hipótese de que o crime fosse feminicídio, mas como a casa estava revirada, a tipificação do crime poderá ser registrada como “morte a esclarecer”, já que há a possibilidade, também, de um latrocínio.

Fonte: Portal Água Clara