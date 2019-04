Acidente entre cinco veículos deixa duas pessoas feridas na BR-262

Cinco veículos se envolveram no acidente Acidente entre cinco veículo deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta segunda-feira, na rodovia BR-262, em Ribas do Rio Pardo. As vítimas estavam em um automóvel Fiat Uno atingido na traseira por um caminhão. O motorista do carro chegou a ficar preso nas ferragens, mas foi socorrido com vida junto com a passageira que conseguiu sair por conta própria.

Conforme apurado, a pista está parcialmente interditada por conta de obras e os veículos estavam parados nos dois sentidos, aguardando liberação. Testemunhas disseram que havia um caminhão e um ônibus na espera, quando o Uno se aproximou e parou logo atrás dos dois, no mesmo sentido.

Em seguida, um segundo caminhão surgiu descontrolado e bateu na traseira do Uno. Com o impacto, o carro foi lançado para a pista contrária e bateu em outro caminhão. O caminhão que bateu no Uno seguiu adiante e ainda atingiu o ônibus e o primeiro caminhão que estavam na frente do Uno momentos antes.

Os ocupantes do carro foram os únicos feridos. Eles foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para Ribas do Rio Pardo. Ninguém se feriu nos demais veículos. Cláudio Martins, de 52 anos, era passageiro do ônibus e estava no banheiro quando tudo aconteceu. “Tomei um susto com o barulho”, disse ele, que segue para Araçatuba (SP). O coletivo seguia para Brasília (DF) e a empresa enviou outro veículo para recolher os passageiros e continuar com a viagem.

Fonte: Midiamax

Por: Renan Nucci