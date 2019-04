Acidente com avião de pequeno porte deixa três mortos

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas no aeroporto de Tenzing Hillary, em Lukla.

Aeronave que ia para Katmandu bateu em helicóptero que estava parado no aeroporto de Lukla, no Nepal, na manhã deste domingo (14) — Foto: Ang Tashi Sherpa / AFP Um avião de pequeno porte derrapou enquanto decolava e colidiu com helicóptero que estava parado no aeroporto do Nepal, perto do monte Everest, na manhã deste domingo (14). Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas, de acordo com a Associated Press.

O avião decolava no aeroporto de Tenzing Hillary, em Lukla, com destino a Katmandu, a capital do país. A aeronave derrapou atingindo o helicóptero, afirmou Raj Kumar Chhetri, autoridade da aviação local.

Os mortos são o piloto do avião e dois policiais que estavam perto do helicóptero estacionado.

As companhias aéreas da Summit Air, proprietária do avião, e a Manang Air, dona do helicóptero, são especializas em transportar nepaleses e turistas para áreas remotas do país.

O aeroporto é considerado um dos mais perigosos do mundo por causa da pista curta e da localização difícil. Ele está situado a uma altitude de 2.845 metros. Apenas helicópteros e aeronaves de pequeno porte podem utilizar o terminal aéreo.

