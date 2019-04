CAIXA LANÇA CARTÃO CONSIGNADO

Com taxa de 2,85%, produto não tem anuidade e pode ser utilizado

para compras e crédito em conta

A CAIXA lança nesta segunda-feira (15) o Cartão de Crédito Consignado, produto disponibilizado inicialmente aos beneficiários do INSS. A taxa de juros será de 2,85% ao mês e o limite de crédito pode ser de até 1,4 vezes o valor do benefício. Primeiramente, o produto será ofertado nas agências de Brasília e a expectativa é que até junho seja expandido para todo o país. O cartão pode ser usado para compras, pode disponibilizar 95% do limite para crédito em conta, não tem cobrança de anuidade e pode ser utilizado no exterior, entre outras vantagens.

Será utilizada uma margem consignável específica para o produto de 5% do valor do benefício, que não concorre com o limite de 30% do empréstimo consignado. Será possível ainda receber em conta até 95% do limite concedido para o cartão. Os beneficiários do INSS poderão contratar sem a necessidade de receber o benefício na CAIXA. No ato da contratação, o cliente interessado será informado sobre todas as condições de uso do produto, além de ser orientado a pagar o valor total da fatura, como forma de promover a educação financeira dos clientes, incentivando a utilização consciente do crédito.

Segundo o vice-presidente de Produtos de Varejo da CAIXA, Julio Cesar Volpp Sierra, a previsão é que, a partir do segundo semestre, o produto compreenda mais convênios, entre entes públicos e privados. “Esse é um segmento estratégico e que não encontra essa solução de crédito no mercado de forma abrangente. Hoje, temos cerca de 21 milhões de aposentados e pensionistas que não têm esse produto. É esse público que queremos atingir”, explica.

Outras vantagens:

Os clientes que contratarem o cartão também contarão com o check-up lar, em que poderão solicitar serviços de reparos domiciliares, como chaveiro, troca de lâmpada, conserto de encanamento, entre outros.

Além disso, o cartão, que será da bandeira Elo, possibilitará aos clientes acesso a uma plataforma de descontos, com diversos produtos e serviços disponíveis.

16/04/2019

