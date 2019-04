Chega à Vila Olímpia uma das maiores redes de diaristas do Brasil

Neste mês, o bairro recebe unidade da Mary Help – franquia especializada em serviços de profissionais diaristas e seleção de mensalistas

Limpar e cuidar da casa ou da empresa vai ficar bem mais fácil a partir deste mês, na Avenida Santo Amaro, no Bairro Vila Olímpia, em São Paulo (SP). A rede é pioneira no Brasil para intermediação no serviço de diaristas que podem ser solicitadas com facilidade a partir do site, telefone ou mesmo pelo aplicativo exclusivo da marca.

A gama de serviços que podem ser contratados vai além das faxineiras. Em poucos cliques, os clientes podem agendar e contratar os serviços de lavadeira, passadeira, cozinheira, copeira, cuidadores de idosos e até garçons e churrasqueiros para festas e eventos.

O diferencial da marca é que todos os profissionais são selecionados por suas habilidades e preferências de funções confirmadas através de seu histórico profissional que também é checado. Além disso, os profissionais Mary Help passam por treinamento. Desta maneira, é possível garantir a segurança e a excelência dos serviços prestados. Após a conclusão da diária, também é feito um trabalho de pós venda com o cliente, no qual é perguntado sobre o serviço que lhe foi prestado.

A franquia surgiu da necessidade de seu fundador, José Roberto Campanelli, que precisou dos serviços de uma diarista para sua casa, mas não sabia como entrar em contato com uma profissional com referência de maneira prática e rápida. O negócio aproxima quem precisa de prestadoras de serviço à quem necessita de serviço de maneira fácil e rápida. Nas 75 unidades da rede são feitas mais de 20 mil diárias por mês.

A unidade da Vila Olímpia chega pelas mãos de Ana Cristina Lancelotti que abre as portas neste mês de abril, na Avenida Santo Amaro, nº 1817 – loja 05. “Minhas expectativas são ótimas, tenho certeza que terei sucesso. Com todas as pessoas que tenho conversado só tenho ouvido incentivos”, conta Ana.

Arquiteta, Ana Cristina Lancelotti foi gerente comercial durante mais de 20 anos e sempre trabalhou em empresas de decoração. Seus últimos empregos foram afetados pela crise econômica e uma vez desempregada, decidiu investir no próprio negócio. Foi em um evento de franquias na capital paulista que ela conheceu a Mary Help e logo se encantou. “Enquanto eu buscava um negócio próprio, por questões financeiras, precisei dispensar minha funcionária, que trabalhava comigo há dez anos. Isso porque com as novas leis trabalhistas eu não tinha mais condições de mantê-la. Eu mesma comecei a fazer o serviço doméstico e passei a valorizar ainda mais essas tarefas. Assim como eu, cada vez mais as pessoas vão deixar de ter empregadas mensalistas e a tendência de crescimento é grande desse mercado de diaristas”, conta Ana. Ela investiu em torno de R$ 60 mil para abrir a unidade.

É simples e rápido contratar uma Mary para atuar na sua casa ou empresa. Acesse o site www.maryhelp.com.br e em poucos cliques agende sua diária, com sistema exclusivo de auto atendimento. Se preferir, também é possível ligar para (11) 3796-3440, (11) 97957-8585 ou (11) 992090097, mandar um e-mail para saopaulo.vilaolimpia@maryhelp.net ou ainda baixar o aplicativo na Apple Store ou Google Play.

