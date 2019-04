Sinjorgran convida categoria para debater fake news e reforma da previdência

Sindicato dos jornalistas reforça a necessidade de unidade e participação efetiva na defesa da profissão

Para fortalecer as mobilizações contra as violações aos direitos dos trabalhadores, a presidência do Sinjorgran (Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Região da Grande Dourados) convida a categoria para duas palestras que acontecerão amanhã (16): “Comunicação, mídias sociais, fake news e os desafios para o movimento sindical” e “Reforma da previdência e os desafios para o movimento sindical”.

Promovidas pelo Simted e pelo Sindicato dos Bancários, a primeira palestra será das 8h30 às 10h30, ministrada por Conceição Oliveira, conhecida como a blogueira “Maria Frô”, que é historiadora, escritora, ativista pela democratização das comunicações e da educação para igualdade étnico racial. A segunda, sobre a Reforma da Previdência, será das 14h30 às 15h30, com as especialistas em direito previdenciário, Priscila Arraes Reino e Carolina Centeno de Souza, do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário).

As palestras fazem parte da etapa regional da Conferência Nacional de Formação da CUT e ocorrerão na sede do Simted (Rua Maria da Glória, 670, Vila Industrial), com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição.

A presidência do Sinjorgran reforça a necessidade de unidade e participação efetiva na defesa da profissão e das condições de trabalho. Para tanto, também é necessário formação política da categoria e qualificação técnica, que se dá por meio de eventos como esses. O convite também leva em consideração as orientações da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas), de que a solidariedade entre os trabalhadores precisa se manifestar de forma prática, como participando de fóruns, debates e conselhos.

Endereço: Av. Joaquim Teixeira Alves, 1985 – Centro, Dourados – MS, 79801-012

Telefone: (67) 3422-5540

E-mail: sinjorgran@gmail.com