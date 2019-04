CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA CONTINUA NO ATRIUM SHOPPING COM ENCONTRO DE FOTOS COM O COELHINHO

Após a animação desse último final de semana, com a grande festa de chegada do Coelhinho da Páscoa, que incluiu cortejo pelos corredores, passeios de limousine no entorno do Shopping, oficinas de chocolate, distribuição de algodão doce, e apresentações dos corais Igreja Batista Betel, Geração M e Adavida, o público poderá conferir novas atrações.

Nos dias 19, 20 e 21 de abril, das 15h às 18h, o Coelhinho da Páscoa retorna ao Shopping para tirar fotos com as crianças e adultos, no Espaço Atrium Kids, no piso térreo.

E para fortalecer o clima de confraternização, o Atrium Shopping continua com a programação especial de corais até 27 de abril, em palco montado na Praça de Alimentação.

Confira as próximas apresentações de corais:

20.04 e 21.04: Geração M, duas sessões: às 14h e às 20h

21.04: Igreja Assembleia de Deus, às 14h

26.04: Instituto Sagrada Família, às 19h30

27.04: Igreja Presbiteriana do Brasil, às 11h30

27.04: Igreja Batista de Santo André, às 14h

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Santo André – SP

Tel.: (11) 3135- 4500 – www.atriumshopping.com

Sobre o Atrium Shopping

O Atrium Shopping possui 86.701,71 m² de área construída, cinco pavimentos, dos quais dois de estacionamento e três de lojas. O centro de compras destaca-se pelas presenças do Poupatempo de Santo André; das maiores âncoras do varejo, como Cinemark (7 salas), Renner, Casas Bahia, Lojas Americanas, Marisa, Riachuelo, Ri Happy, Besni, Di Gaspi, Carrefour Express, Rock & Ribs, Preçolândia e 1A99. Sua praça de alimentação possui 20 operações (McDonald’s, Burger King, SuperGrill, entre outras) e 1.200 lugares. O Atrium Shopping foi inaugurado em 29 de outubro de 2013, e está implantado em um projeto multiuso na Rua Giovanni Battista Pirelli, uma das principais vias de Santo André. Visite: www.atriumshopping.com

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do país, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 36 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 27 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. Visite: www.adshopping.com.br.