CCR ViaOeste e ARTESP estimam cerca de 508 mil veículos no Sistema Castello-Raposo na Páscoa

A CCR ViaOeste e ARTESP estimam que cerca de 508 mil veículos realizem o deslocamento característico de feriado pelo Sistema Castello-Raposo entre a 0h da próxima quinta-feira, 18, e 24h do domingo, 21, período que concentra a movimentação da Sexta-feira Santa e Páscoa. Durante todo o feriado, a ARTESP e Polícia Militar Rodoviária reforçam as ações de fiscalização nas rodovias, inclusive por meio das 78 câmeras ligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária.

De acordo com Carlos Costa, gestor de Operações da CCR ViaOeste, o fluxo de veículos já deve se intensificar a partir do horário do almoço, na quinta, mas com maior concentração no final da tarde. “A tendência é que os motoristas iniciem viagem logo após a saída do trabalho. Nossa recomendação é que, quem puder programar seu horário, inicie o trajeto pelo Sistema Castello-Raposo após às 22h, ou então na manhã da sexta-feira”, reforça o gestor.

Durante todo o feriado, a concessionária realiza campanhas educativas de segurança para orientar os motoristas sobre o risco de beber e dirigir, além da importância do uso do cinto de segurança e de respeitar os limites de velocidade. Ao todo, serão distribuídos 15 mil folhetos nas praças de pedágio. Além disso, as mensagens de orientação também serão veiculadas nos Painéis Eletrônicos de Mensagens, espalhados por todo o Sistema Castello-Raposo.

Caso o usuário precise de auxílio mecânico, pode entrar em contato 24h com a CCR ViaOeste pelo 0800 701 5555.

Horários de maior movimento

Quinta-feira – 18.04

Entre 13h e 22h (sentido Interior)

Sexta-feira – 19.04

Entre 10h e 14h (sentido Interior)

Sábado – 20.04

Tráfego normal em ambos os sentidos

Domingo – 21.04

Entre 12h e 23h (sentido Capital)

As equipes de atendimento da concessionária estarão em plena atividade para atender a demanda adicional de veículos. Neste feriado, com apoio da empresa Porto Seguro, a CCR ViaOeste reforçará sua frota com viaturas e guinchos adicionais, totalizando 42 veículos.

As praças de pedágio atenderão com capacidade plena nas cabines de arrecadação. Caso seja necessário, a concessionária acionará a operação “papa-fila”.

Restrições

Na sexta-feira, 19, e no domingo, 21, o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

Obras

As obras em execução no Sistema que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos, para que os usuários possam trafegar com capacidade plena da rodovia.

Plantão de Feriado

Lembramos que, para conferir maior agilidade à transmissão de informações aos veículos de imprensa e aos usuários, a CCR ViaOeste disponibiliza em seu site www.viaoeste.com.br, em tempo real e ininterruptamente, as condições de tráfego do Sistema Castello-Raposo.

