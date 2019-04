Trecho Oeste do Rodoanel tem expectativa de 870 mil veículos na Páscoa

A CCR RodoAnel e ARTESP estimam que cerca de 870 mil veículos utilizem o Trecho Oeste do Rodoanel entre a 0h da próxima quinta-feira, 18, e 24h do domingo, 21, período que concentra a movimentação da Sexta-feira Santa e Páscoa. Durante todo o feriado, a ARTESP e Polícia Militar Rodoviária reforçam as ações de fiscalização nas rodovias, inclusive por meio das 110 câmeras ligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária.

O gestor de Operações da CCR RodoAnel, Carlos Costa, destaca que a previsão da CCR RodoAnel é que o maior movimento esteja concentrado na saída do feriado na quinta, entre 16h e 20h, na pista externa (sentido Régis Bittencourt/Litoral), na região da rodovia Castello Branco. Nos outros dias, a expectativa é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

“A principal vantagem é que o Trecho Oeste do Rodoanel permite que o motorista contorne o tráfego urbano de São Paulo, por exemplo, nas Marginais do Tietê e do Pinheiros. Como o anel interliga algumas das principais rodovias do Estado, é possível utilizá-lo como opção tanto na volta do Litoral quanto do Interior”, explica o gestor. Outro diferencial é que o usuário que trafega pela rodovia também conta com socorro médico e mecânico 24h, por meio das equipes de atendimento especializadas da CCR RodoAnel.

Durante todo o feriado, a concessionária realiza campanhas educativas de segurança para orientar os motoristas sobre o risco de beber e dirigir, além da importância do uso do cinto de segurança e de respeitar os limites de velocidade. Ao todo, serão distribuídos mais de nove mil folhetos nas praças de pedágio. Além disso, as mensagens de orientação também serão veiculadas nos Painéis Eletrônicos de Mensagens, espalhados por todo Trecho Oeste do RodoAnel.

A CCR RodoAnel divulga as informações do Trecho Oeste do RodoAnel pelo site: www.rodoaneloeste.com.br e pelo 0800 773 6699.

Horários de Maior Movimento

Quinta-feira – 18.04

Entre 16h e 20h (sentido Interior)

Tráfego normal em todos os outros dias

Plantão Imprensa

Informações 24h em tempo real do tráfego e ocorrências nas rodovias:

11 | 2664 6133 / 11 2664 6102

Outros assuntos:

Assessoria de comunicação – 11 | 9.9940-8526 – Matheus Clemente – matheus.clemente@grupoccr.com.br

Agendamento de links – 9h às 18h

Site – www.viaoeste.com.br

0800 701 5555