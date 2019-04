Neste curso , vamos aplicar metodologias de pesquisa científica ao desenvolvimento de trabalhos relacionados com a saúde e a segurança do trabalhador; Contribuir na tomada de decisão quanto à gestão, contratação, dispensa de mão-de-obra; Desenvolver sistemas de gestão de saúde do trabalhador; Entender as nuances político-científicas, relacionadas ao meio ambiente do trabalho, que alicerçaram o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP; Entender o eSocial e possibilitar a efetiva sustentação dos dados primários; Entender o Fator Acidentário Previdenciário – FAP; Instrumentalizar-se para proceder à gestão do meio ambiente do trabalho.