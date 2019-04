COMPLEXO INDUSTRIAL DA YAKULT COMPLETA 20 ANOS

ABRIL DE 2019 – Inaugurado em abril de 1999, o Complexo Industrial da Yakult localizado em Lorena, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, é uma das maiores fábricas do Grupo no mundo (em área construída) e uma das únicas a produzir uma diversidade de produtos em um mesmo site industrial. Ao completar 20 anos, o Complexo Industrial passa por um processo de modernização e otimização das instalações e dos equipamentos, com investimento de R$ 60 milhões e previsão de término em 2022.

“Os tanques utilizados para a produção dos leites fermentados serão modernizados e investiremos na melhoria do sistema de ventilações e drenagens da fábrica”, explica o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto. Única unidade fabril da multinacional japonesa na América do Sul, a maior parte dos produtos fabricados em Lorena é direcionada para atender o mercado brasileiro e uma pequena parcela é exportada para o Uruguai.

Com aproximadamente 40 mil m2 de área construída (440 mil m2 de área total), o Complexo Industrial de Lorena começou a funcionar com a produção de Leite Fermentado Yakult e Yakult 40, Suco de Maçã, bebida à base de extrato de soja Tonyu e bebida láctea fermentada com suco de frutas Yodel. Com a primeira ampliação, concluída em 2013 com investimentos de R$ 40 milhões (recursos próprios), a empresa transferiu a produção de três linhas de produtos: sobremesa láctea fermentada Sofyl e alimentos adicionados de nutrientes essenciais Taffman-EX e Hiline F, que ainda eram fabricadas na primeira unidade industrial da Yakult no Brasil, instalada em 1968 em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

“Com a nova planta industrial inaugurada em 2013, de 23 mil m2, conseguimos concentrar a produção de todo o nosso portfólio em uma única fábrica e, com isso, melhorar a logística de distribuição dos produtos e ganhar em agilidade”, conta o presidente Atsushi Nemoto. Em 2016, a Yakult investiu novamente no Complexo Industrial – aproximadamente R$ 50 milhões – desta vez para o lançamento do Yakult 40 light, um leite fermentado com apenas 30kcal por frasco de 80 gramas. Para isso, foi construída uma nova linha de produção de leites fermentados com equipamentos de alta tecnologia.

O Complexo Industrial de Lorena foi certificado em HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) em 2004 e, em janeiro de 2019, recebeu a certificação internacional ISO 22.000:2005, que é ainda mais abrangente. Todo o portfólio da empresa é produzido no local: Leite Fermentado Yakult, Yakult 40, Yakult 40 light e sobremesa láctea fermentada Sofyl – todos com o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota –, bebida à base de extrato de soja Tonyu, bebida láctea fermentada Yodel, Suco de Maçã e alimentos adicionados de nutrientes essenciais Hiline F e Taffman-EX. A fábrica opera com aproximadamente 470 empregados.