Colégio HY utiliza material do Sistema Poliedro de Ensino e proporciona alto índice de aprovação

O Colégio HY, instalado em Três Lagoas, é destaque no ensino, formando bases sólidas que garantem ao aluno uma postura de confiança frente ao futuro. Com um material atento às necessidades, a coleção Enem, que os alunos utilizam no HY, prepara-os para os principais vestibulares.

Baseado na matriz de referência do ENEM, o material é composto por módulos que trabalham o desenvolvimento das habilidades dos alunos e as competências e temáticas propostas. Três livros dão suporte às áreas do conhecimento como: matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e linguagem, códigos e suas tecnologias.

Para a coordenadora pedagógica do HY, Danielle de Andrade Ferreira, o material utilizado é voltado para o preparo do aluno em cursos concorridos. “Além do suporte concreto, tem também o suporte virtual, com um grande acervo em PDF. Os alunos receberam muito bem a proposta”.

Para a aluna Isadora Ciccone, que morava em Lençóis Paulista – São Paulo, e veio para Três Lagoas, onde se matriculou no cursinho preparatório para o ENEM do HY, o material utilizado atende todas as necessidades. “As apostilas trazem informações necessárias e de forma sucinta. Para quem busca um cursinho de qualidade, eu indico o HY, pois estou revendo toda a matéria aprendida no colegial e em pouco tempo. Isso me ajudou muito”.

