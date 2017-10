Inovação tecnológica: Governo Federal lança a Carteira Nacional de Habilitação Digital

Os motoristas do estado de Goiás são os primeiros do país a contar com Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH-e). O documento, que traz maior mobilidade, praticidade e comodidade aos condutores, foi lançado oficialmente nesta terça-feira (10), em Brasília.

O evento contou com as presenças do ministro das Cidades, Bruno Araújo; do governador de Goiás, Marconi Perillo; do diretor do Denatran, Elmer Vicenzi; da diretora-presidente do Serpro, Glória Guimarães; do presidente do Detran-GO, Manoel Ferreira Filho e de parlamentares.

“Hoje estamos dando mais um passo fundamental. O Brasil já inovou antes com a urna eletrônica. Com a CNH digital, o governo dá sua visão sobre a tecnologia como ferramenta de inclusão”, afirmou Bruno Araújo.

Na prática, com a inovação tecnológica, a carteira de motorista agora poderá estar presente no celular de cada condutor, dispensando o uso do documento em papel.

“Nas próximas semanas, quando o presidente da República [Michel Temer] lançar os primeiros Cartões Reforma, programa baseado também em uma experiência do Cheque Moradia, em Goiás, vamos mais do que prover um serviço social. Vamos prover também a possibilidade de apresentar um novo modelo de governança digital”, ressaltou.

O ministro agradeceu a parceria com o Serpro, “importante empresa do estado brasileiro”, e com o governo de Goiás: “Os dados da eficiência do Detran-GO provêm essa velocidade nesta primeira experiência, que estará disponível para todos os cidadãos até fevereiro de 2018”, reiterou.

O governador Marconi Perillo também destacou a parceria do MCidades e do Serpro e enfatizou a meta de continuar investindo nessa ferramenta . “Por meio da criação de oportunidades e da inclusão social”, observou.

App – Para garantir o acesso, o Serpro, empresa de tecnologia da informação do governo federal, desenvolveu um aplicativo (app) específico para o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e estará disponível para os principais sistemas operacionais.

Para a diretora-presidente do Serpro, Glória Guimarães, a CNH-e é um marco do ponto de vista tecnológico: “Representa segurança, inovação e comodidade aos cidadãos.”

A carteira de motorista está se aperfeiçoando e ficando cada vez mais segura, reforçou o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi. “O novo sistema vai permitir conferir a foto. Qualquer setor da sociedade poderá ter acesso à comprovação dos dados”, completou.

Online – Para ilustrar o procedimento do aplicativo Mobile, na ocasião, foram apresentadas as quatro carteiras de habilitação de Carlos Honorato Pereira, representante dos condutores profissionais; de Gabriella Ferreira Almeida, representante dos jovens condutores; de Agadir Gondim, representante da comunidade de tecnologia de Goiás e de João Reis, pai do cantor Cristiano Araújo, falecido em acidente de trânsito, em junho de 2015

Assessoria de Comuncação Social

Ministério das Cidades