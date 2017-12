Sesc Vila Mariana promove curso sobre artes indígenas e dança dos povos Asurini do Xingu

No dia 10 de janeiro, o Sesc Vila Mariana dá início ao curso Estéticas Performáticas de Povos Indígenas do Pará, ministrado por Regina Muller. As vagas são limitadas e as inscrições para Credencial Plena e demais interessados já podem ser realizadas, na Central de Atendimento da Unidade, com valores entre R$ 9 a R$ 30. A atividade acontece no Espaço de Tecnologias e Artes, 3º Andar – Torre A.

O curso teórico pretende abordar de maneira panorâmica as principais expressões estéticas indígenas de povos que habitam e cruzam as fronteiras no estado do Pará, focando em particular temas como artes indígenas, ritual, performance e dança dos povos Asurini do Xingu. Através de etnografias será apresentada uma reflexão sobre a arte indígena deste povos, com foco no grafismo, na dança e na performance.

O programa do curso abordará a criação e a produção artística nas sociedades indígenas: arte visual e arte ritual e, a arte gráfica dos Asuriní do Xingu; a dança no contexto ritual, o ritual, a performance e a arte corporal; o corpo em movimento no cotidiano e no ritual, e o espaço coreográfico.

Regina Muller é pesquisadora, professora e atriz. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (1971), mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (1976), doutorado em Ciências Humanas (Antropologia) pela Universidade de São Paulo (1987) e Pós-doutoramento na New York University/Department of Performance Studies of the Tisch School of the Arts (2003). Atualmente é professor associado aposentado da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Teoria Antropológica, Antropologia da Performance e Etnologia Indígena.

Serviço:

Estéticas Performáticas de Povos Indígenas do Pará

Com Regina Muller

De 10 a 31 de janeiro, quartas, às 15 horas

Local: Espaço de Tecnologias e Artes, 3º Andar – Torre A (capacidade: 40 lugares)

Duração: 120 minutos

Livre

Vagas limitadas. Inscrições na Central de Atendimento, a partir de 19/12 (credencial plena) ou 26/12 (demais interessados).

Inscrição : R$ 30,00 (inteira) l R$ 15,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 9,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

