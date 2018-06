Presidente do TCESP confirma para Tamiko construção de unidade em Andradina

Andradina/Secom/Prefeitura

Foto – reuniao_tcesp – crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Tamiko com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Renato Martins Costa

A prefeita Tamiko Inoue realizou reunião com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Renato Martins Costa, nesta segunda-feira (25) em São Paulo, que confirmou o início das obras para construção da nova sede da unidade regional (UR-15) no município.

Tamiko, que estava ao lado do presidente da Associação Paulista dos Municípios (APM), Carlos Cruz, comemorou a notícia que firma Andradina como polo regional. “O desenvolvimento dos últimos anos coloca o município apto a receber a unidade”, ressalta Tamiko destacando que o terreno para a construção do prédio foi doado pelo Governo de Andradina ainda no ano de 2010, na gestão do ex-prefeito Jamil Ono.

Renato Martins esclareceu que o projeto básico do prédio já está pronto, sendo que no momento está sendo aberto processo licitatório para a confecção do Projeto Executivo. Logo após o Projeto Executivo, as obras serão imediatamente iniciadas. A expectativa é que a nova unidade seja inaugurada até o fim de 2019.

O terreno está localizado em área nobre do município na Avenida Barão do Rio Branco esquina com a Rua Vitório Guaraciaba, na mesma quadra onde está o Poupatempo. Segundo explica o secretário de Negócios Jurídicos, Leonardo de Freitas, o Governo Municipal, após várias tratativas e gestões junto às autoridades estaduais competentes, recebe a notícia com grande satisfação uma vez que se trata de mais um órgão público que se estabelecerá de maneira definitiva no município e com sede própria.

A unidade do TC em Andradina tem jurisdição sobre 21 cidades, englobando Alta Noroeste e Alta Paulista, fiscalizando prefeituras, câmaras municipais e todos os órgãos públicos municipais e estudais sediados nestas localidades.

“Embora localizada em Andradina, esta sede do Tribunal não tem atribuição sobre a Prefeitura de Andradina, que é auditada pela unidade de Araçatuba (UR-1). Sendo assim, Araçatuba é auditada por Andradina”, explica Leonardo.

O presidente da Corte informou ainda que após a inauguração da nova sede a tendência é que se aumente o quadro de servidores com a contratação de profissionais aprovados em concursos públicos do Tribunal.

Participaram das discussões o diretor-geral de Administração do TCE, Carlos Malek, e o assessor Henrique Senise.

