Ranking com as startups mais atraentes, scale ups de destaque e empresas mais engajadas em inovação aberta foi divulgado em SP

São Paulo, 04 de julho de 2018 – Mais de 1.500 relacionamentos estabelecidos entre startups e grandes empresas, quase o dobro comparado a 2017. Esses são os números apresentados pelo movimento 100 Open Startups, plataforma que conecta startups a grandes empresas, durante o anúncio do Ranking 100 Open Startups 2018, que ocorreu nesta quarta-feira (04), no CUBO, em São Paulo. A lista é resultado de um processo anual que envolve especialistas do mercado, como aceleradoras, investidores e grandes empresas, e reconhece as startups que mais despertaram interesse em grandes instituições. Além das 100 startups mais atraentes na visão do mercado e prontas para investimento e das companhias mais engajadas no ecossistema de inovação brasileiro, o movimento também apresentou a lista de startups de destaque em 24 categorias. “Em 2018, 275 startups obtiveram pontuação para o ranking que mede o relacionamento delas com grande empresa, o que constata a consolidação deste mercado. Open Innovation já é uma realidade no Brasil e vem crescendo exponencialmente, o que é comprovado pelos números apresentados. Estamos extremamente satisfeitos em termos ajudado a fomentar no país um ambiente de colaboração que gera oportunidades reais de negócios inovadores. Há três anos, quando lançamos o primeiro Ranking era ousado pensar em encontrar 100 startups qualificadas para esse tipo de relacionamento”, comenta Bruno Rondani, fundador e CEO da 100 Open Startups. Entre os setores que se destacaram estão: varejo, agricultura, construção, serviços financeiros, alimentação e para PMEs. Já entre as tendências de crescimento identificadas estão Marketplace, Big Data, Biotech, Visão Computacional, IoT, Realidade Virtual e Realidade Aumentada. O evento contou ainda com a presença de uma das pesquisadoras em empreendedorismo mais influentes do mundo, professora Saras Sarasvathy, responsável por introduzir o conceito de Effectuation e que reconheceu o movimento 100 Open Startups como um case de validade global. Números do Movimento em 2018 4.600 startups ativas

9000 executivos avaliadores

800 grandes empresas conectadas

32 mil avaliações registradas

Mais de 1.500 relacionamento estabelecidos entre 275 startups e 243 grandes empresas Ranking TOP 100 Open Startups 1 Allya 51 Ubivis 2 Fhinck 52 Trackage 3 Opinion Box 53 MSC MED 4 GoEpik 54 Tau Flow 5 Incentivendas 55 ZEHNK Technology do Brasil S.A. 6 Comprovei 56 Sintecsys 7 PROSUMIR Aproveitamento Energético 57 TALENT MATCHING 8 Intelup 58 Pin People 9 Forebrain 59 Round Pegs 10 Pris Software 60 BYOND 11 Kornerz 61 Vex Tecnologia 12 JUSTTO 62 JettaCargo 13 Postmetria 63 BrainYT 14 Lean Survey 64 FolhaCerta 15 Loox Studios 65 Passarelli Automação 16 Aqua Multitouch 66 LogPyx 17 FORSEE 67 Omnize 18 Mastertech 68 Send4 19 Nama 69 COSOL 20 STANDOUT 70 99labs 21 VG Resíduos 71 Iagro 22 QualityStorm 72 dLieve Tecnologia Logística 23 Aquarela Analytics 73 Neogyp 24 TNS Nanotecnologia 74 Constructweb 25 Novidá 75 Aiko 26 Home Agent 76 SCHEME LAB 27 MOLEGOLAR 77 33 Robotics 28 Startup Mundi 78 EdukaMaker 29- Vibbra! 79 TotalVoice 30 Pix Force 80 Flowsense 31 Mvisia 81 AVI Retail Intelligence 32 Inngage 82 VALOPES 33 MEI Facil 83 FORELEGAL TECNOLOGIA 34 DESCOLA 84 mLearn Mobile Education 35 Viewy 85 iRoad 36 Escribo Innovation for Learning 86 Parcele.me 37 CUBi Energia 87 Oxiot 38 Eruga 88 VivaBem 39 BirminD Automação e Serviços 89 SolarView \(AWC Tecnologia) 40 Fix Tecnologia e Serviços S/A 90 Meu Câmbio 41 Pipefy 91 ASAPP 42 Guiando 92 KCollector 43 Beenoculus 93 Sances Live 44 Virturian 94 Peerdustry 45 TrackerUp 95 Meerkat 46 Kriativar 96 Eirene Solutions 47 xGB – x Good Brains 97 Saveadd 48 Vidya Techology 98 O Polen 49 7waves 99 Tpaga 50 Salvus 100 OrbiWise SA Ranking Top 10 Open Corps 2018 1 Accenture 2 ISA CTEEP 3 Natura 4 Algar Telecom 5 Dow 6 Cemig 7 Johnson & Johnson 8 MATERA Systems 9 Bosch 10 Brasken Para ter acesso ao Ranking completo, clique aqui! Fn | Oliver Press Com,.